Lagartija Nick, Pájaro, Jay-Jay Johanson y Soleá Morente actuarán en 'Pop CAAC' 2018

La nueva edición del ciclo Pop CAAC, del 28 de junio al 6 de septiembre según el avance de la programación presentado ayer, ofrecerá casi medio centenar de conciertos en 22 fechas. Este año el ciclo, que viene celebrándose desde 2005 en el Monasterio de la Cartuja, sede del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, ofrece como novedades un ciclo de jazz en el marco del cual habrá actuaciones y jam sessions todos los martes y miércoles a partir del 19 de junio y durante los meses de julio y agosto.

En el programa general, la fórmula de este año pasa, un año más, por la celebración de dos conciertos, generalmente cada jueves y viernes y centrados sobre todo en el rock, pero incluyendo también otros sonidos, desde el pop al flamenco pasando por las así llamadas músicas del mundo. Y de nuevo, "con el ánimo de diversificar" y para repartir juego entre las distintas promotoras de la ciudad, participarán en la confección del ciclo las empresas Rocknrolla Producciones (que se incorpora este año), Sevilla es Pop, The Music Republic, Spyro Music y Música es Amor.

Así las cosas, Pop CAAC 2018 comenzará el 28 de junio con doble sesión de Viva Suecia y Ganges y cartel propuesto por Sevilla es Pop (antes Green Ufos). Les sucederán el crooner sueco Jay-Hay Johanson y de nuevo Ganges (29), Soleá Morente y Napoleón Solo (4 de julio), Omar Souleyman (6 del mismo mes) y Rodrigo Cuevas (13). En el siguiente tramo, a cargo de The Music Republic, actuarán Triángulo de Amor Bizarro (19 de julio), Morgan (20) y Lagartija Nick (26). Estrenando nuevo mes y diferente programador (Rocknrolla Producciones), el 3 de agosto actuarán Derby Motoreta's Burrito Kachimba y Mantequilla Fly y, en una segunda noche todavía sin fecha fijada, Fiera y Meneo.

Aurora & The Betrayers, The Psycodelicats y Mojo (16 de agosto), De aquí a Tarantino (17), El Jardín de las Delicias de Bosco y Noche de Relámpagos (23) y el minifestival Rock & Roll Attitude (día 24, con Guadalupe Plata, Pájaro, La Big Rabia, Picoletones y, a los platos, Tridi y Tali Carreto) llenarán de música la segunda quincena de agosto de la mano de Spyro Music. Ya en septiembre, cerrando la programación adelantada ayer, a propuesta de Música es Amor, llegarán Los Calambres (díoa 6 de dicho mes) y, en otra fecha aún no determinada, Astropálido y Lobison.