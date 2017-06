Llega el Centro Botín, el primer proyecto de Renzo Piano en España

El Centro Botín, que hoy se inaugura oficialmente en Santander con la presencia de los Reyes de España, será un proyecto cultural de "primer orden", que no tendrá "fronteras" y marcará una "diferencia clara y positiva" con otros museos o centros artísticos por su influencia y relación con el ámbito local. Así, el edificio construido junto a la bahía de Santander nace como el "proyecto más social, más global y más local" de la Fundación Botín, tal y como quiso en 2010 su entonces presidente, Emilio Botín. "Creo que el edificio responde de forma precisa a lo que en su día mi padre encargó a Renzo Piano", ensalzó Javier Botín, presidente de la Fundación Botín e hijo del banquero fallecido en septiembre de 2014 cuando estaba en obras el centro.

El genovés y Premio Pritzker Renzo Piano, que ha contado en el desarrollo de su primer edificio español con la colaboración de Luis Vidal+Arquitectos, aseguró ayer estar "encantado y feliz" con un resultado cuyas características "siguen las coordenadas que me dio Emilio Botín, un hombre enamorado del mar y de su bahía". Junto a él, planteó la construcción de este edificio en voladizo, que "parece que está volando y flotando" sobre el mar, y que, además de estar bien integrado en la ciudad gracias a la remodelación de los Jardines de Pereda realizada por el paisajista Fernando Caruncho y el soterramiento del tráfico a través de un túnel, permite "ver el mar y que se refleje la luz" mediante más de 270.000 piezas de cerámica nacarada.

"El Centro Botín es un edificio que corteja al agua, como un barco más en la bahía. Me gusta crear edificios que sean para las personas, para que estén juntas, y eso es el Centro Botín. Es bello, de una belleza que no es sólo estética, al no ser un edificio intimidante, sino porque es transparente y accesible. Es como el pez que salta fuera del agua", valoró Renzo Piano, que espera que el edificio sea "adoptado" por la gente porque se ha concebido como "un edificio para la ciudad y para que sea amado por sus ciudadanos".

El centro, que acogerá una programación artística de excelencia, ha supuesto una inversión de 80 millones de euros que ha costeado íntegramente la Fundación Botín. Las obras se iniciaron el 19 de junio de 2012 y la construcción ha durado cinco años, cuando inicialmente estaba previsto que concluyese en tres. Tras su apertura, contará con tres exposiciones: una de Carlsten Höller con su primera muestra en España y que él mismo definió ayer como "un parque de atracciones de la mente"; otra de dibujos de Goya y una tercera con piezas de la colección permanente de la Fundación Botín, de cuya organización se encarga la Comisión Permanente de Artes Plásticas encabezada por el director artístico del centro, Benjamin Weil.