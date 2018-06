"Lorca no necesita el Nobel; es el Nobel el que necesita a Lorca para dignificarse"

"Lorca no necesita el Nobel, es el premio el que necesita a Lorca para dignificarse". Lo afirmó ayer la periodista y directora de la Fundación Saramago, Pilar del Río, en la presentación de una iniciativa que reclama la concesión del galardón al poeta y dramaturgo granadino. Apadrinada por el ex juez Baltasar Garzón y el periodista Paco Lobatón entre otras 200 personalidades del mundo académico y de la cultura y de la política, la petición ya se ha comunicado a la Academia Sueca.

Se trata de una petición sin precedentes. Entre otros motivos porque las reglas del Nobel establecen muy claramente que el galardón no puede concederse a título póstumo. De momento, la Fundación García Márquez se ha sumado a la petición. En su discurso de presentación de la iniciativa, que tuvo lugar no casualmente en la plaza Mariana Pineda de la ciudad nazarí, Baltasar Garzón afirmó que la Academia Sueca "ha cometido grandes errores". Y, para el ex magistrado y los demás firmantes del manifiesto, la concesión del galardón a Lorca en 2019 sería una manera de honrar tanto la memoria del poeta como la de "tantos masacrados injustamente por un régimen fascista". Lorca, dijo Garzón, es "patrimonio de la humanidad" y "el mejor candidato", ya que reúne "méritos suficiente para el reconocimiento".

El Ayuntamiento de Granada debatirá si le hace llegar una petición formal a Estocolmo

La campaña tiene como objetivo la modificación de las normas del Nobel para premiar a "una personalidad excepcional" y reconocer así "la trayectoria de un símbolo inmortal del diálogo entre la literatura y la sociedad civil", dijo el cantaor Juan Pinilla durante la lectura del manifiesto, al que se han adherido, entre otros, políticos como Pablo Iglesias, Manuela Carmena, José María González Kichi y Alberto Garzón, escritores como Rosa Regás y personalidades del cine y artistas flamencos como Javier Bardem, José Sacristán, Ana Belén, Eva Yerbabuena, Mayte Martín o Marina Heredia.

"Tendrán que cambiar las bases, como cambian tantas cosas hoy", dijo el ex magistrado Garzón, que no ve justo que "profesionales que vieron truncada su vida, en el caso de Lorca a los 38 años, no puedan optar" al Nobel. El premio al granadino, subrayó, "una trascendencia literaria en primera instancia", pero a la vez "sería también una respuesta, desde la defensa de los derechos humanos, al terrible asesinato de un ciudadano que luchó por la Segunda República y por las ideas de progreso".

Afirman los firmantes del manifiesto que Lorca "es un poeta de muerte imposible", toda vez que, aunque "lo asesinaron hace más de 80 años" y "sus restos aún no han aparecido", él y su obra sí que "han reaparecido en todas las universidades, institutos y escuelas del mundo". También hicieron alusión al "innegable compromiso" del poeta con la "causa de la liberación de las mujeres, su apuesta por la igualdad entre sexos en una época y un país dominados por el patriarcado".

La iniciativa se discutirá en un Pleno del Ayuntamiento de Granada el próximo día 29. De aprobarse, la ciudad le hará llegar a la Academia sueca una petición formal. Mientras tanto, muchos granadinos ya se preguntan dónde hay que firmar para hacer a su poeta Premio Nobel.