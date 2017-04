Madrigales religiosos

La ficha 'Los Afectos Diversos, Oniria y Nacho Rodríguez' Oniria:D. Bernaza, corneta. C. Sosa, R. P. Peñaranda, M. Quesada y D. Anarte, sacabuches. Los Afectos Diversos: A. Morvan y C. Botella, sopranos. F. Ferri-Benedetti y G. Díaz, altos. D. Blázquez y C. Polo, tenores. J. Gª Aréjula y A. Pérez, bajos. Director: N. Rodríguez. Programa: Missa a 4 da cappella, de C. Monteverdi, y extractos de 'Salmos de David' y 'Pequeños conciertos espirituales' de H. Schütz. Lugar: Iglesia de San Alberto. Fecha: Domingo 2 de abril. Aforo: Casi tres cuartos de entrada.

El doble conjunto dirigido por Nacho Rodríguez basó su éxito anoche en dos factores: la calidad de los músicos implicados en el proyecto -una muy notable selección de cantantes e instrumentistas hasta hace poco inimaginable en España para este repertorio-, y una inteligente y detallada lectura de los efectos madrigalísticos contenidos en las músicas interpretadas.

Sorprendió un tanto la capacidad para sacar esos efectos en Monteverdi, siendo el castellano un director austero y la música, en su superficie, sobria polifonía imitativa. Pero el cremonés escondió bajo un contrapunto de primera calidad su arte del retrato de la palabra, y Rodríguez supo sacarle brillo gracias a sus tempos y ritmos flexibles, y a cierta variedad de timbres.

La música de Schütz, tantas veces sobrevalorada, es más puramente madrigalística: sin el interés contrapuntístico de la del italiano ni el armónico de la de la siguiente generación, sí es efectista y muy pegada a la palabra. La alternancia de solos con piezas a doble (y triple) coro amplificó los contrastes, y ahí brillaron el sonido empastado de los sacabuches y el contundente de unas voces algo veladas en la primera parte, unidos todos en gloriosos acordes en los finales de los salmos.

Entre los solistas brilló con luz propia Flavio Ferri-Benedetti, que se desquitó de su sacrificado papel polifónico -complicada su tesitura- con una proyección de voz y unas agilidades casi operísticas. Scheidt y un tierno Monteverdi cerraron como propinas.