Manuel Liñán lleva hoy su 'Sinergia' a los 'Jueves flamencos'

"Reflexión, meditación y regresión son los tres pilares que me han inspirado", dice el bailaor y coreógrafo granadino Manuel Liñán sobre Sinergia, el espectáculo que presenta hoy en la sede de la Fundación Cajasol dentro del ciclo Jueves flamencos. "Mi campo de emociones está habitado por las vuestras, que mis sentimientos tienen que ver con los tuyos, que las aportaciones que los demás me han ofrecido, esas que a lo mejor no vemos, o creemos no necesitar, han llenado una parte interior en mí que por sí sola no tendría el mismo significado", explica el artista sobre el motor de esta nueva coreografía. Acompañarán a Liñán David Carpio y Miguel Ortega al cante y Víctor Márquez El Tomate a la guitarra. Las entradas para la actuación, a las 21:00, cuestan de 12 a 18 euros.