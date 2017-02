Marañón reivindica el "valor estratégico de la cultura para defender utopías"

El Año Greco como experiencia para el Año Murillo

Entre las múltiples actividades en las que se ha volcado dentro de su largo currículum, Gregorio Marañón y Bertrán de Lis presidió la Fundación El Greco 2014 y promovió la celebración del cuarto centenario del fallecimiento del pintor. En el Foro Joly de ayer, el abogado fue preguntado por esta experiencia que podría haber servido de espejo para el Año Murillo. "No quiero meterme en un terreno que no me corresponde, pero el éxito del Año Greco fue que empezamos a prepararlo cuatro años antes", comentó sobre una conmemoración que, entre otros atractivos, albergó la exposición El griego de Toledo, que registró más de un millón de visitas. "Una fecha así se sabe desde que murió El Greco, no es algo inesperado", aseguró Marañón sobre la gestación de la cita que coordinó, y que parece más concienzuda que un Año Murillo al que se le ha reprochado la tardanza con la que se ha trazado el programa. "Nosotros empezamos a plantear una celebración que era en 2014 en 2010. Al cabo de un año teníamos la programación cerrada, y luego contábamos con dos años y medio para trabajar en la realización de esa oferta", cuenta sobre un fenómeno en el que se implicó la sociedad civil. "De los 24-25 millones de presupuesto, sólo 250.000 euros fueron aportaciones institucionales públicas", comentó Marañón, que, sin embargo, en su cargo de presidente del Patronato del Teatro Real, no quiso apuntar ninguna sugerencia al Maestranza. "Me he dado un consejo a mí mismo -dijo-: no dar consejos. Así que consejo, ninguno. Posibilidad de colaborar, todas", sentenció.