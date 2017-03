'Mil batallas' metafísicas y viscerales con Louise Lecavalier

Publicada en Italia en 1959 y en España dos años después, El caballero inexistente fue la novela que completó Nuestros antepasados, la trilogía de Italo Calvino que componen también El vizconde demediado y El barón rampante. Fábula fantástica, de marcado carácter metafísico y abierta a múltiples interpretaciones, en ella se narra la historia del caballero Agilulfo, un combatiente en principio absolutamente perfecto con la salvedad de que tras su armadura no hay nada: es incorpóreo, sólo voz y espíritu. En un pasaje, camino de una batalla, al belicoso personaje se le asigna un escudero, Gurdulú, un vagabundo que, en su aparente locura, permanentemente confunde su propia existencia con la de los objetos que le van saliendo al encuentro. En la dinámica "llena de humor y de sentido filosófico" de estos personajes se inspiró la bailarina y coreógrafa canadiense Louise Lecavalier para crear Mille batailles, el espectáculo que presenta este fin de semana en el teatro de la Cartuja.

Estrechamente vinculada a la trayectoria de la compañía La La La Human Steps, Lecavalier, que con una sonrisa casi desafiante dice que siente que ha "olvidado" su edad, asegura haber ahondado si cabe aún más en la danza visceral, de abrumadora energía y sorprendente precisión por la que es conocida y celebrada como una de las más extraordinarias intérpretes internacionales. "Y es curioso -apuntó ayer sobre este nuevo espectáculo-, en principio yo quería salir de mí misma, hablar de un personaje, pero al final tengo la impresión de que he acabado hablando más de mí, llegando a una mayor intimidad en esta pieza que en todas las anteriores".

"Empecé bailando ante un espejo y con una cámara para, al verme bailando, mirar no hacia mi interior sino hacia fuera. Para bailar de otra manera. Me acordé de la historia de Calvino y me llevó a pensar en batallas absurdas, como las del caballero. A partir de ahí construí coreografías en miniatura, como pequeños combates", explica. En ese punto la artista se dio cuenta de que la pieza no podía ser ya un solo y llamó a Robert Abubo, "la antítesis del caballero", un personaje "abstracto, naíf y sin ambiciones". Con música en directo de Antoine Berthiaume, estas Mil batallas de Lecavalier, cuya danza ha sido calificada alguna vez como insensata e inclasificable, difícilmente dejarán indiferente.