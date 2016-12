Muere el director de arte español Gil Parrondo, ganador de dos Oscar

Manuel Gil Parrondo, reconocido director artístico español y ganador de dos Oscar, falleció hoy en Madrid a los 95 años, informó la Academia de Cine de España.

A lo largo de su prolífica trayectoria trabajó en películas que se han convertido en grandes clásicos del cine, como "Doctor Zhivago", "El Cid" o "Espartaco".

Entre los directores con los que colaboró hay nombres de la talla de George Cukor, Stanley Kubrick, Orson Welles o Anthony Mann.

A principios de los años 70 se alzó con dos Oscar por su labor en "Patton" (1970) y "Nicolas y Alejandra" (1971). En España, su país de origen, obtuvo cuatro premios Goya.

Gil Parrondo (Asturias, España, 1921) estudió pintura y arquitectura en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. Aficionado al cine y a los decorados, en 1939 empezó a trabajar como ayudante de decoración en España.

Tras más de una década de trayectoria en el cine, en los años 50 comenzó a colaborar con coproducciones estadounidenses rodadas en España, como "Alejandro Magno" (Robert Rossen, 1956) u "Orgullo y pasión" (Stanley Kramer, 1957).

El gran salto lo dio poco después con títulos como "Espartaco" (Stanley Kubrick, 1960), "El Cid" (Anthony Mann, 1961), "Lawrence de Arabia" (David Lean, 1962) o "Doctor Zhivago" (David Lean, 1965).

En España, el director José Luis Garci le encargó la dirección artística de casi todas sus películas desde los años 80. Gracias a su labor en los filmes "Canción de cuna" (1994), "You're the one" (2001), "Tiovivo c. 1950" (2005) y "Ninette" (2006) obtuvo cuatro premios Goya, los más importantes del cine español.

También trabajó en otras películas importantes como "El viento y el león", (John Milius, 1975); "Robin y Marian" (Richard Lester, 1976); "Los niños del Brasil" (Franklin J. Schaffner, 1976), o "Las bicicletas son para el verano" (Jaime Chávarri, 1984).

Aunque principalmente se dedicó al cine, también trabajó en teatro y televisión.