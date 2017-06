Muñoz estudia "reconvertir" el ICAS, un modelo "devaluado"

El delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, apuntó ayer al modelo "devaluado" por el que funciona el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) como una de las principales razones de la deuda que arrastra este organismo, y que llevará al Consistorio a solicitar un reconocimiento de crédito para arreglar esta situación. "En su configuración actual, el ICAS, como organismo programador de la cultura en la tercera ciudad de España, es una estructura que sencillamente no vale, que hay que modificar", sentenció Muñoz en declaraciones a los periodistas tras conocerse por un artículo aparecido en el diario ABC que las facturas impagadas en esta entidad rondaban los 900.000 euros.

"No se trata ni muchísimo menos de un agujero o una deuda en el sentido estricto de la palabra", aseguró el delegado, que explicó que "lo que sucede es que expedientes que se tenían que haber imputado al ejercicio de 2016 tienen que imputarse, por diversas razones, al presupuesto del 17", dijo, una coyuntura "por la que tiene que haber un acuerdo plenario que se llama reconocimiento de crédito, y que no tiene otro sentido que reconocer deudas que provienen de atrás". Las quejas por los impagos a profesionales invitados en la última Bienal de Flamenco o los retrasos acumulados en el cobro por parte del personal de seguridad del Espacio Santa Clara son algunos flancos abiertos en el ICAS, pero Muñoz tranquilizaba ayer a los afectados: "A los proveedores hay que decirles que con este acuerdo plenario se procederá a los pagos pertinentes".

Muñoz señala como principal motivo de este problema la estructura "ineficaz" del ICAS. "¿Por qué hago esta afirmación tan rotunda? Porque el ICAS movió el año pasado 1.250 expedientes, cuando hay otros organismos del Ayuntamiento en los que no se llega a 100. No tenemos una estructura administrativa de acuerdo con ese volumen, que se ha disparado cuando hemos aumentado de una manera notable la programación". Un panorama que para Antonio Muñoz se complica con otros reveses: "En el último trimestre tuvimos bajas y vacantes que no se han podido abordar por la tasa de reposición cero. La implantación de la Administración electrónica en los últimos meses, y los reparos que ha puesto el interventor a final de diciembre cuando no había margen para maniobrar han sido otros obstáculos", añade.

El delegado exime a la gestión de Paco Cerrejón, anterior director del ICAS y hoy director de proyectos del instituto, de las deudas que se han destapado en estos días. "Cuando yo configuro mi equipo sencillamente pensaba que la estructura del ICAS iba a funcionar mejor, iba a ser más eficiente. Metí a un gestor cultural, a un programador, pero a medida que se daban estas circunstancias comprendí que lo que necesitaba era un gestor económico, procediese o no del mundo de la cultura. Por eso hice el cambio. ¿Es imputable esta circunstancia al anterior gerente? Sería tremendamente injusto ante todas las circunstancias que he comentado, con un otoño cultural tan intenso y todos los expedientes que eso ha generado", opinó Muñoz, antes de concluir que "Sevilla necesita otra herramienta para gestionar la cultura en la ciudad. El ICAS pudo servir para una etapa anterior, pero desde luego si queremos seguir creciendo culturalmente es ineficaz. Estamos en una reflexión, en un debate interno para ver qué hacemos, si lo reconvertimos en otro instrumento. Ahora es una figura mixta entre empresa pública y organismo autónomo, no es ni chicha ni limoná, a lo que se suma una estructura raquítica en administración, con una sola técnica de contratación para dar salida a 1.250 expedientes. Hemos sufrido un cuello de botella, pero si das un cañonazo con mayor actividad cultural, con un modelo así, las costuras acaban reventando".

No comparte la misma visión la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla y antigua delegada de Cultura, María del Mar Sánchez Estrella."Que la estructura del ICAS no es la adecuada, algo que pasaba antes y ocurre ahora, no es argumento para hacer un reconocimiento de crédito de casi un millón de euros", defienden desde la oposición. "Un reconocimiento de crédito es una figura que está contemplada en la ley y que se usa ante situaciones como una obra de urgencia, cuando no te puedes parar a montar un expediente para emprender esa obra. Entonces tú haces esa reforma, pides la factura, justificas por qué la has hecho de urgencia y evidentemente se paga al proveedor", expone Sánchez Estrella. "También hay veces que los proveedores no presentan sus facturas antes de final de año y arrastras inevitablemente esos pagos hasta el año siguiente, ahí también estaríamos ante algo justificado. No hemos visto los expedientes y por eso no sabemos los motivos, pero lo que sí está claro es que el recurso de crédito que se va a pedir es muy gordo, es una gran cantidad como para pensar que se debe a facturas que han entrado tarde o a expedientes urgentes, y no sabemos si se va a poder justificar".

La ex delegada se mostró crítica con la labor de Cerrejón. "Una gerencia la llevan los gestores económicos, no la llevan los gestores artísticos. Es como si necesitaras un médico y contratas a un delineante. El delineante dibujará muy bien las líneas, pero no es un médico", compara Sánchez Estrella, antes de lamentar que "es una pena porque dejamos el ICAS con un remanente positivo de casi 1.100.000 euros y al cabo de 2016 arrastra una deuda de 900.000 euros. Es un dinero que habrá que pagar, porque el proveedor no tiene la culpa de que la Administración trabaje mal, pero es algo que va en contra del presupuesto de 2017. Habrá actividades que se dejarán de hacer o que se tendrán que hacer de una manera más modesta".