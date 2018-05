'Nocturama' cierra su cartel

Tras diez ediciones en el Monasterio de la Cartuja, el ciclo de conciertos Nocturama, programado por la promotora La Suite, trasladó sus bártulos en 2016 a los jardines del Casino de la Exposición, un escenario ya consolidado y con un encanto particular que a partir del 30 de mayo y hasta el 14 de junio volverá a ofrecer una variada batería de actuaciones.

El ciclo, que había avanzado ya parcialmente su programación, presentó ayer su cartel completo, que dará el pistoletazo de salida con dos gaditanos afincados en Sevilla: la portuense Marina Gallardo, quien a finales del pasado año entregó un flamante cuarto álbum, The Sun Rises In The Sky And I Wake Up, y el jerezano Bronquio, penúltimo y contundente exponente de la electrónica con espíritu punk. Cerrará la velada una sesión a cargo de los locales Música Prepost.

El jueves 31 el escenario del Casino acogerá a Camilo Lara, más conocido como Instituto Mexicano del Sonido, alias con el que ha facturado ya cinco álbumes de electrónica enraizada y no exenta de sentido del humor. Tras él, nueva sesión, en esta ocasión a cargo de Ion Din Anina, sorprendente e impecable mezclador de sonidos globales. Los vascos Belako y los gaditanos El Lobo en tu Puerta amenazan con convertir la del 6 de junio en la cita más contundente del ciclo: desde distintas perspectivas, igualmente incendiarias, ambos apoyan en la electricidad desaforada su nada canónico discurso rock. En la posterior sesión repetirá Música Prepost.

A partir de esa fecha, Nocturama continuará con los conciertos ya anunciados previamente. Esto es, la gaditana Carmen Boza y el vallisoletano El Meister, nombre del proyecto en solitario del cantante y guitarrista de Arizona Baby, Javier Vielba (7 de junio); el ex Joy Division y ex New Order Peter Hook, acompañado por The Light e interpretando canciones de ambas bandas (13 de junio); y una doble propuesta final a cargo de la madrileña Christina Rosenvinge y el sevillano Charly Riverboy, vocalista de The Milkyway Express, ahora embarcado en un proyecto paralelo de rock clásico con aromas folk y querencias psicodélicas (14 de junio). Tali Carreto (Monkey Week) protagonizará la sesión del día 7 y Reyes Estrada las de las dos últimas actuaciones del ciclo.

Las entradas diarias para cada uno de los conciertos, a la venta a través de Ticketea, tendrán un coste de 10 euros más 80 céntimos en concepto de gastos de gestión, a excepción del concierto de Peter Hook, en el que el precio sube a 20 euros. Como en años anteriores, el recinto dispondrá de aparcamiento de bicicletas.

Con un presupuesto de gasto estimado de 150.000 euros -el 50% ya garantizado a través de subvenciones y patrocinios procedentes del ámbito público y privado y el resto a merced de la taquilla-, el ciclo reitera un año más su apuesta por los diseñadores andaluces encargando en esta ocasión su imagen gráfica al ilustrador gaditano Andi Rivas. A la presentación de la programación asistieron la mañana de ayer el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, la directora de SGAE en Andalucía, Verónica Repiso, y los tres socios de La Suite, Violeta Hidalgo, María Gil Cantos y David Linde.