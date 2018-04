Orhan Pamuk: pico y pala

No todo en la novela ha sido hallar agua entre pliegos de leyendas milenarias. Pamuk se ha documentado sobre el respetado oficio de pocero. Desde Bizancio el pocero ha estado envuelto en un halo de chamán, de místico. El agua traía civilización y prosperidad a Anatolia. "Me he documentado mucho y me he convertido en un experto en la materia", asegura el Nobel. Zahorí de biblioteca, Pamuk dice que al documentarse en sus novelas se está "convirtiendo en periodista y antropólogo". "Me atemoriza y me gusta a la vez. Así voy dando vida al Poe que llevo dentro", confiesa.

El artesano que admira al 'novelista' El Bosco

Pese a Erdogan, el que llaman embajador de Turquía en el mundo confiesa que es solitario, que gruñe a menudo. Pero en vivo y en directo no lo parece tanto. Sonríe. Suelta risotadas. Tiene un timbre de voz algo nasal. Dice "guau" cuando el periodista -Juan Cruz, en un acto en la sede en Madrid de la Fundación Telefónica- acierta con una pregunta. Tiene ahora 66 años. "Cuando uno envejece tiende a deprimirse. Yo no. Tengo muchos proyectos. Seguiré escribiendo", dice. No se considera un inquilino en el país de las musas. "No me considero un artista. Soy un artesano: trabajo y trabajo en la novela para conseguir el efecto que pretendo". El júbilo vital de Pamuk lo ha llevado a salir del armario, como él afirma en broma. Aparte de fotómata empedernido, el escritor ha vuelto a pintar. No lo hacía desde que, siendo joven, aspiraba a ser un Utrillo. Pero ni fue pintor ni tampoco arquitecto (ese otro yo que quedaría en suspenso). En España ha estado estos días también en Barcelona. Inevitable no merodear sobre El Tema. "Lo que más he apreciado es la felicidad de la gente. Ya sé que está el tema de Cataluña. Pero si aquí hay, no sé, veinte personas en la cárcel, en Turquía hay 50.000", señala. En Madrid también ha sentido esa felicidad en las calles. Le encanta visitar el Museo del Prado: "Admiro los cuadros de El Bosco. Es un novelista, de una imaginación increíble. Miro sus cuadros y pienso que los pintó a la vez que lo hacían los ilustradores que recreo en mi novela Me llamo Rojo". Curiosamente, El Bosco pintó cuadros como el Ecce Homo o Cristo camino del Calvario. En ellos aparecía sutilmente el creciente lunar del Turco, símbolo de los diabólicos otomanos (el Islam, en tiempos del pintor-novelista, controlaba los Santos Lugares). ¿Podría ser el chispazo para otra novela?