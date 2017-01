Pasiones, eternas pasiones

Panorama desde el puenteHHHHH

Teatre Romea y LG Théâtre. Autor:Arthur Miller. Dirección: Georges Lavaudant. Intérpretes: Eduard Fernández. Francesc Albiol, Mercè Pons, Marina Sala, Bernat Quintana, Pep Ambròs, Rafa Cruz y Sergi Vallès. Escenografía y vestuario: Jean-Pierre Vergier. Iluminación: Georges Lavaudant. Lugar: Teatro Lope de Vega. Fecha: Martes, 24 de enero. Aforo: Tres cuartos.

Aunque ha pasado el tiempo sobre sus obras, siempre sorprende en Arthur Miller ese equilibrio que tienen sus textos a la hora de expresar, por un lado, las emociones que mueven internamente a sus personajes, y por el otro, la sociedad concreta que los rodea y, en muchos casos, determina sus pobres destinos.

Panorama desde el puente, estrenada en Broadway en 1955 y llevada al cine en 1962 por Sidney Lumet, supuso el segundo premio Pulitzer (el primero lo obtuvo con La muerte de un viajante, de 1949) para un autor bastante castigado en EEUU en la era McCarthy por su simpatía hacia la izquierda.

Hijo de un judío polaco, Miller se centra en su obra en un tema tan candente como el de la inmigración. Si bien se trata de una inmigración menos compleja que la actual, procedente en su mayor parte del sur de una Europa que pasaba hambre tras la Segunda Guerra Mundial y puso en América muchas esperanzas.

Pero ese ambiente externo de precariedad, en el que lo legal y lo ilegal caminan de la mano, encierra una situación familiar donde las pasiones no tienen época ni país. Pasiones que se llaman amores ocultos, celos, ansias de venganza, sentido del honor mal entendido... y siempre aparecen adobadas de silencios y culpabilidad. Una situación que Miller retrata con maestría, ofreciéndole a los actores grandes posibilidades de lucimiento a través de lo que Stanislavski denominaba "la construcción del personaje".

Sus personajes están muy bien definidos. Como el de Eddie Carbone, el estibador del puerto de Nueva York, que un polifacético y siempre grande Eduard Fernández ha construido con un solo bloque, mostrando al hombre simple que cuando se ciega no puede elegir más que lanzarse por un camino irracional que lo llevará, y él lo sabe, a la peor de las tragedias.

Dicen que Lavaudant no aceptó montar la obra (que se estrenó en Barcelona, en catalán, el pasado año) hasta que no lo tuvo en el reparto. Y no es de extrañar. Pero su Eddie estaría incompleto sin una esposa como Mercè Pons, magnífico retrato de la esposa en muchas sociedades machistas, tan lúcida como impotente porque no la dejan tomar decisiones. Y sin la sobrina y ahijada Katherne (Marina Salas): 17 años hermosos y efervescentes conviviendo con la vida dura y rutinaria como la del hombre. Menos creíble -en el texto-, el origen siciliano de los dos jóvenes inmigrantes, pero necesario para desencadenar lo inevitable.

Con todos ellos, el director francés ha realizado una puesta en escena que intenta huir -aunque no siempre lo logra- del naturalismo de la historia, uniendo lo público y lo privado en un gran espacio neutro en el que se proyectan diferentes imágenes y que se va acotando continuamente con paramentos que suben y que bajan para crear los distintos ambientes de la casa familiar.