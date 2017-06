El Pele ofrece hoy un recital de maestría y "puro sentimiento" en los 'Jueves flamencos'

Porque siempre ha sido contemporáneo entre los clásicos y un ortodoxo entre los vanguardistas, Manuel Moreno El Pele es al mismo tiempo "reconocido y admirado por los aficionados más cabales y considerado maestro de referencia entre los más jóvenes", tal y como resaltó ayer Manuel Herrera, director de los Jueves flamencos de Cajasol, en la rueda de prensa de Puro Pele, el espectáculo que se podrá disfrutar esta noche a las 21:00 en la Sala Chicarreros y en el que que estará acompañado del Niño Seve a la guitarra y de José Moreno, El Fali, El Eléctrico y Ezequiel Montoya a las palmas.

Por esa dualidad con la que el cantaor se ha manejado a lo largo de su trayectoria entre la tradición y los nuevos horizontes musicales, y por su carácter creativo e intituitivo, sus recitales, como quiso destacar el propio Herrera, son sobre todo"propuestas de un artista único", cuya pureza no radica en los cánones ni en los palos que interprete, sino en "ser fiel a lo que es, algo que lo mantiene fresco siempre", destacó. No es de extrañar, por tanto, que a pesar de ser un habitual en los carteles jondos las entradas estén prácticamente agotadas y él confiese sentirse en Sevilla todavía "como el que torea en la Maestranza, sin saber nunca cómo va a salir el toro".

Aun así, aseguró encontrarse fuerte y con muchas ganas de entregarse al público. "El peor toro de la seguiriya de mi vida fue la enfermedad que pasé y ahora tengo energía para enfrentarme a una ganadería", afirmó.

Asimismo, el cantaor cordobés, que ha desatado ovaciones en esta misma cita con recitales históricos, defendió el flamenco como un arte "de emociones y de vivencias", por eso, dijo, "yo no soy artista a todas horas, porque no todos los días hago arte". Aunque, eso sí, "me levanto escuchando a los grandes cada día y pongo mi corazón siempre".