Polock y Sonars, estrellas de la nueva edición del Renofest, que arranca hoy

Los valencianos Polock y el dúo italobritánico Sonars serán algunos de los invitados del Renofest, una cita que celebra su quinta edición hoy y mañana -en la Sala Even y la Sala X, respectivamente- y que por primera vez divide su programación en dos días. Noise Box, Fônal o Martes Niebla participan también en un cartel con el que los organizadores de esta iniciativa ahondan en esa sensibilidad que les ha definido hasta ahora: apostar "por la música por encima de los nombres. Nuestra filosofía -explica José Luis de la Vega, promotor del proyecto junto con Sergio Gaviño- es programar de manera diferente a como lo hacen otros festivales, que insisten en grupos a los que el público tiene más vistos". Así, bandas más nuevas o emergentes "conviven con otras con más trayectoria, que o no han venido o si lo han hecho han pasado desapercibidas".

Polock ejerce de "banda estrella" de este Renofest, "por el número de seguidores que tiene y por su proyección internacional", apunta De la Vega sobre un grupo que no visitaba Sevilla desde 2011 y que estará mañana en la Sala X. En este tiempo, los valencianos se han consagrado, en parte gracias a la inclusión de su tema Everlasting en el videojuego FIFA2015. El trío formado por Papu, Marc y Pablo sacaron el pasado año su tercer disco, Magnetic Overload. También actuarán mañana los Sonars, el dúo de electro-psych compuesto por el inglés Frederick Paysden y la italiana Serena Oldrati, que recalan en el festival desde Bérgamo, tras llevar su sonido envolvente y sofisticado, en la estela de propuestas como Air o Flaming Lips, por escenarios de toda Europa.

Los "históricos" Noise Box, formados en el ya lejano año 2000, ofrecen en el Renofest uno de los últimos conciertos de la gira a propósito de su por ahora último disco, Every Picture of You Is When You Were Younger. La banda murciana es uno de los atractivos de un festival en el que también presentarán sus últimos álbumes los catalanes Hola Chica y los extremeños Fônal.

Otros nombres que completan el cartel proceden de Andalucía y son "lo más prometedor del shoegaze y el dream pop de la región": los malagueños Arista Fiera y dos bandas que debutan en esta cita, los granadinos Lebend, "que sin hacer aún ningún concierto han llamado la atención de los medios", y Martes Niebla, nueva formación con componentes de otras bandas destacadas de la escena sevillana como Blacanova, Escuelas Pías o Terry vs Tori. El festival, cuya programación detallada se puede consultar en la web www.renofestsevilla.com, crece también en el número de djs, y en esta ocasión habrá sesiones de La Rubia Pincha, Dr. Música Ismael, Jamonja, MOLA/RA, Curtis Dj y Quierosersanta Djs.