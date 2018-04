El jurado del Premio Formentor reconoce la habilidad narrativa de Mircea Cartarescu

El escritor rumano Mircea Cartarescu fue galardonado ayer con el Premio Formentor de las Letras en reconocimiento al conjunto de su obra, que obliga a reconsiderar la "condición existencial" mientras expande los "límites de la ficción", según el fallo del jurado.

"En su obra evidencia la realidad de la cartografía de la memoria, la energía creativa del sueño, la libertad de la imaginación y la pulsión de los deseos", valoró el jurado, integrado por Alberto Manguel -el premiado anterior-, Francisco Ferrer Lerín, Andrés Ibáñez, Aline Schulman y el presidente del Formentor, Basilio Baltasar.

El jurado, que por primera vez en la historia del premio se reunió en Argentina, destacó la poderosa habilidad narrativa de Cartarescu (Bucarest, 1965) y su "excepcional conocimiento de la biblioteca universal".

El presidente del galardón leyó un texto enviado por el escritor rumano después de que le comunicaran el premio, que aceptó "del modo más humilde y con humilde emoción" y se manifestó "enormemente honrado" por la concesión.

"Mi humildad se acentúa cuando me comparo con los brillantes escritores que me antecedieron, a quienes no solamente respeto, sino que han sido mis maestros en múltiples sentidos", señaló en su mensaje.

Cartarescu admitió que, desde sus inicios como autor, hace casi cuatro décadas, nunca pudo "soñar" que sus obras concitaran esa "devoción y consideración" por parte de tantos lectores en español y destacó la "impagable labor" de su traductora, Marian Ochoa de Eribe, y de su editorial, Impedimenta, con la que ha publicado obras como El Levante, Nostalgia, El ojo castaño de nuestro amor,Las bellas extranjeras o su última novela, Solenoide.