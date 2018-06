El Primavera Sound 'reúne' a Jane Birkin y Charlotte Gainsbourg

En ocasiones el Primavera Sound puede ser un ecosistema propicio para rostros famosos, al estilo, salvando distancias, de La Croisette de Cannes, cita para starlettes y estrellas, e incluso para reuniones familiares como la coincidencia en el cartel de Jane Birkin y su hija Charlotte Gainsbourg.

Se presentan ante la prensa poco glamurosas, con ropa de trabajo, pero encantadas de coincidir en este festival -Charlotte actuó ayer, Birkin hoy- y exhibiendo la complicidad (no sólo de sangre) que une a estas dos mujeres que han alternado sus carreras tras los micrófonos y el cine, y cuyos nombres, sin caer en etiquetas de herencia heteropatriarcal, están vinculados al entrañable provocador Serge Gainsbourg.

Cada una da su propio concierto, aunque la hija no descarta una colaboración futura

La veterana Birkin tiene a sus 71 años un hueco en la historia de la música por aquel procaz Je t'aime... Moi nonplus, susurrante pieza creada por Gainsbourg, su pareja del momento y al que la cantante ha dedicado un disco homenaje con el que se presenta aquí, Birkin/Gainsbourg: Le Symphonique, acompañada por la Orquestra Simfònica del Vallès, con 21 de aquellas composiciones "clásicas".

"Yo canté Je t'aime... Moi non plus porque no quería que nadie la cantara", afirma esta veterana artista que en 1968 temía que alguna otra chica guapa -una indecisa Brigitte Bardot era la otra candidata- se metiera en una pequeña cabina de estudio para grabarla con su pareja.

Junto a Birkin, su hija fue mucho más parca en palabras y dijo que aunque de momento no se han planteado actuar juntas, no lo descarta en un futuro. "He trabajado con toda mi familia, y ocurren cosas especiales", dice la intérprete de Nymphomaniac. Gainsgbourg, que en los últimos años se ha prodigado más en las pantallas que en los estudios de grabación, publicó a finales de 2017 Rest, un álbum que fue la base de su concierto.