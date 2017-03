Profundidad frente a virtuosismo

La ficha 'Ron carter & richard galliano dúo' Intérpretes:Richard Galliano (acordeón), Ron Carter (contrabajo). Lugar: Teatro Lope de Vega. Fecha: Lunes, 6 de marzo. Aforo: Casi lleno.

La Baronesa del Jazz, Pannonica de Koenigswarter, compinche de las más grandes estrellas de su amada música, elaboró durante años una encuesta basada en los three wishes de sus amigos: son muchos los que desean salud y hasta la vida eterna, éxito, algo de dinero o mucho, y llegar a controlar su instrumento (¡gigantes como Coltrane o Sonny Rollins!). En la figura de Ron Carter (1937) imaginamos cumplidos muchos de aquellos deseos. Implicado en no pocos hitos discográficos, ha combinado su carrera musical con la docencia universitaria, ha brillado y brilla como solista, como líder de sus propias bandas, y su trayectoria se extiende desde la rotunda expresividad de aquel primer free jazz camerístico (ahí quedan sus grabaciones junto a Dolphy), pasando por el rutilante quinteto del mejor Miles Davis, al post-bop y sus indagaciones en terrenos como la bossa nova.

Como Galliano, que pertenece a una generación más tardía, ha grabado y girado a menudo en esta formación a dúo (junto a Jim Hall, Cedar Walton, Hellen Merrill, etcétera), que da margen a la exposición de una sonoridad única decantada a lo largo de décadas y, en el caso del acordeonista, al alarde vistuosista. Hace ya casi 30 años grabaron juntos su Panamanhattan. Casi todos los temas del concierto (salvo All the Things You Are que lo cierra) son de cosecha propia y se reparten con equidad entre los dos púgiles, que interpretarán en solitario You Are My Sunshine (Carter) y Aria/Libertango (Galliano). Rescatan algunas perlas históricas, como el First Trip firmado por Carter para el mítico Speak Like a Child de Hancock, o su Blues for D.P. (siglas del enorme Duke Pearson). Con la pegadiza Einbahnstrasse abrieron un concierto que parecía, al principio, demasiado sujeto a la partitura y algo envarado, pero que fue liberándose (y liberándonos) hasta lograr el perfecto engranaje.