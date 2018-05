Punto y seguido con Schubert

Franz Schubert tuvo una vida corta y un reconocimiento artístico tardío. Muchas de sus grandes obras sólo fueron editadas y estrenadas públicamente después de su muerte. Pero numerosas de ellas habían tenido una fértil existencia en las veladas privadas que los ricos amigos vieneses del compositor organizaban en torno a sus canciones y su música de cámara. Aquellas reuniones informales fueron conocidas como Schubertiadas, un nombre que tuvo éxito y que han adoptado algunos festivales modernos y también se usa para determinadas sesiones musicales de carácter más o menos heterodoxo y que tienen como centro la música del gran creador austriaco. Así, el ciclo camerístico que se ha venido celebrando desde octubre pasado en el Espacio Turina organizado por la asociación Andalucía Clásica culminará el próximo miércoles con una Schubertiade.

Serán cinco horas de música divididas en cinco conciertos breves (de algo menos de una hora de duración cada uno) que empezarán a las 17:00 y se extenderán con seguridad más allá de las 22:00. Andalucía Clásica es una asociación profesional sin ánimo de lucro fundada y dirigida por la pianista Carmen Delia Romero y la representante de artistas Andreea Buticariu que se ha marcado como objetivo extender la música de cámara de calidad por las ocho provincias andaluzas. Su primera iniciativa ha sido este ciclo que ahora se cierra y ha contado con la participación de la pianista georgiana Elisabeth Leonskaja y de cinco cuartetos de cuerda europeos, en lo que ha supuesto la recuperación para Sevilla de una temporada de alto nivel en torno a estas formaciones, esenciales en la vida concertística de cualquier ciudad con una vida musical sana.

En un esfuerzo para "llegar a la gente", los menores de 25 años podrán asistir gratis

Para Buticariu, la cita es importante de cara al futuro: "Le estamos poniendo mucho empeño y mucho trabajo. Dependiendo de cómo funcione, haremos ajustes para la próxima temporada". La continuidad del ciclo la da por asegurada: "Presentaremos en septiembre. Tengo ya muchas fechas bloqueadas, pero quiero ver cómo va la Schubertiada para ver si el año próximo seguimos en la misma línea del primero o programamos alguna cita más de este estilo. Tenemos que hacer un balance, pero el ciclo va a salir adelante seguro". Y ello será independientemente de que consigan o no alguna ayuda que "nos ha llegado sugerida de forma indirecta por el Ayuntamiento". "La cuestión -plantea- es ver en qué sentido va esa ayuda. Mil euros más o menos no son importantes. Ayuda para nosotros es llegar a la gente. Y eso se consigue haciendo mayor énfasis en la promoción y la comunicación. Por ejemplo, alguien que pasa por la Sala Turina, salvo que se pare por casualidad delante del cartel y lo lea, no sabe qué pasa allí dentro. Eso es fundamental. Lo que estamos intentando conseguir es que la gente que no suele ir a conciertos se atreva a hacerlo. El precio casi simbólico de nuestras actividades es parte de este pensamiento y el hecho de que dejemos a los menores de 25 años entrar gratis es muy importante. Normalmente no se hace. Todos hablamos de lo mismo, de que hay que facilitar el acceso a la música de los jóvenes, pero no hay ninguna serie en el mundo que yo conozca en la que se les deje entrar gratis siempre. Pues hasta para difundir esta idea tenemos que hacer un gran esfuerzo. Y ahí sí que nos pueden ayudar. Hemos recibido mucho apoyo moral y estoy muy contenta por eso. Espero que pronto podamos concretar alguna de esas ideas de colaboración".

Para este cierre especial de temporada, se contará con siete solistas de reconocida solvencia y prestigio, que se repartirán las 18 piezas programadas. Serán los pianistas Ángel Sanzo y Alba Ventura, la violinista Tai Murray, la violista Isabel Villanueva, la violonchelista Astrig Siranossian, el tenor Manuel Gómez Ruiz y el contrabajista Matthew Gibbon, el más conocido en la ciudad por ser miembro de la ROSS.

Natural de Gran Canaria, Gómez Ruiz interpretará seis lieder de Schubert repartidos en tres de los cinco recitales previstos. En todos los casos será acompañado por el pianista antequerano Ángel Sanzo, quien en solitario protagonizará el cuarto de los recitales (20:00) con una selección de Impromptus. La barcelonesa Alba Ventura, que participó en el ciclo de la integral de Sonatas de Beethoven que ofreció el Teatro de la Maestranza el pasado otoño, tocará en solitario los Seis momentos musicales D 780. Eso será en el primero de los recitales (17:00), en el que acompañará también a la estupenda violinista estadounidense Tai Murray en la Fantasía D 934. Uno de los jóvenes talentos más descollantes de la actual música española, la navarra Isabel Villanueva, hará junto a Sanzo en el segundo recital (18:00) una versión para viola y piano de la Sonata arpeggione. En ese mismo recital, Villanueva compartirá escena con Murray y la muy talentosa cellista francesa de origen armenio Astrig Siranossian en la interpretación del único movimiento que Schubert terminó de su Trío de cuerdas D 471.

El tercero de los recitales (19:00) estará ocupado entero por una de las más geniales partituras camerísticas del compositor: su Trío con piano en mi bemol mayor D 929, que interpretarán Murray, Siranossian y Ventura. La Schubertiada se completará (21:00) con otra de las obras más populares del músico, su Quinteto La trucha, que será precedido por la interpretación del lied de igual título que Schubert usó como base para las variaciones del cuarto movimiento del quinteto, que por eso tomó su nombre. Esta obra singular, ya que elude la formación de cuarteto clásico con piano, al sustituir el segundo violín por un contrabajo, será interpretada por Murray, Villanueva, Siranossian, Gibbon y Ventura.

Las entradas para cada uno de los recitales están a la venta a un precio de 5 euros y la Schubertiada completa se podrá seguir por 20 euros. Los menores de 25 años entran gratis.