Antonio reyHHHHH

Guitarra, composición y arreglos:Antonio Rey. Segunda Guitarra: Luciano Ghosn, Manuel Urbina. Cante: Rafael de Utrera, Mara Rey, Los Makarines. Percusión: Paco Vega. Lugar: Auditorio Box. Fecha: Viernes 20 de enero. Aforo: Media entrada.

El discurso de Antonio Rey huye de lo críptico, de cualquier tentación intelectual

Lo que más me gustó fueron los cuatro temas que tocó en solitario. Algo bueno tenían que tener estos tiempos de austeridad. Portentosa la taranta, donde mostró la variedad de recursos que lo adornan y, sobre todo, una seguridad pasmosa. Rey es un tocaor sobrado de técnica. Pero no es sólo eso. Es una actitud que afecta tanto a la puesta en escena, pese a los 25 minutos de retraso con los que comenzó la actuación, como a los aspectos estrictamente musicales. Su música es pura elocuencia. Por eso, aunque es espectacular, no es efectista. Cada nota tiene un sentido, está directamente conectada con una emoción que comunica al tocaor con el espectador. Con momentos sublimes como los arpegios de la taranta o el trémolo del tema Alma, que interpretó también en solitario y que arranca siempre oles emocionados en el respetable. Bulería y guajira, que debe de formar parte del nuevo disco que prepara el intérprete, completaron esta parte de puro concertista.

Con el grupo hicieron acto de presencia los temas cantables de la rumba o los fandangos con las voces brillantes de Los Makarines. También tangos y bulerías para la voz oscura y plena de compás de Rafael de Utrera. Rey es un enorme melodista, asequible para todo tipo de espectadores. Su discurso, a diferencia de buena parte de la guitarra solista actual, huye instintivamente de lo críptico o la elipsis, de cualquier tentación intelectual. Y, aunque los tres discos que tiene en el mercado son un goce para los sentidos, en el directo no se echan de menos los brillantes arreglos y los grandes invitados. Todo lo contrario, Rey es un intérprete visceral que siempre gana en el directo. Si en el intimismo es emotivo, en los temas a compás es frenesí, ebullición y carisma.