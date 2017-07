"Queríamos contar qué ocurre cuando alguien afronta su última hora de vida"

La presencia de Histrión Teatro se ha convertido en una buena costumbre en la programación estival granadina como lo son también, por ejemplo, los ciclos Lorca y el Generalife o la oferta de flamenco en los Veranos del Corral. Y precisamente con Lorca y en el Corral del Carbón regresa ahora la compañía a los escenarios, con una obra en la que la actriz Gema Matarranz se reencontrará con el público a través de una propuesta muy alejada de las reinas históricas que interpretó en Desmontando a Isabel y Juana, la reina que no quiso reinar y que tanto prestigio le han dado.

Sólo con esas dos reinas tiene Matarranz más que demostrado su dominio de la escena, pero la actriz, que no teme cambiar de registro, afronta esta vez un papel en las antípodas de aquellos en Lorca, la correspondencia personal, un espectáculo inspirado en el epistolario del autor de Poeta en Nueva York y La casa de Bernarda Alba en el que Matarranz se atreve a encarnar a varios personajes, incluido al poeta y dramaturgo de Fuente Vaqueros. La obra podrá verse durante toda esta semana en Granada, a donde llega con el aval de haberse hecho con el premio al mejor espectáculo en la pasada Festival de Teatro en el Sur de Palma del Río. Para quienes no tengan la oportunidad de asistir a las funciones en el Corral del Carbón, la hermosa alhóndiga del siglo XIV que se conserva en el centro de la ciudad nazarí, el montaje recalará en Sevilla en la próxima temporada teatral, los días 12 y 13 de diciembre en el Lope de Vega.

Matarranz, actriz todoterreno nacida en Segovia en 1963 pero afincada en Granada y muy ligada a su escena teatral, protagoniza una propuesta que califica como "fresca" y que refleja el mundo de Federico García Lorca a través de sus cartas personales, las palabras que dedicó a sus seres más cercarnos y en las que el poeta se muestra a veces triste, a veces burlón, emotivo, surrealista, teatral o fascinante. Con todo ese material Histrión ha construido un espectáculo que es un tributo a la vida y la obra del poeta. "Juan Carlos Rubio, que se encarga de la dramaturgia y la dirección, estuvo estudiando durante bastante tiempo la mayor parte de su correspondencia. A partir de ahí, y con los textos de las obras que pueden corresponder al periodo de las cartas, ha dado forma a un espectáculo en el que cuenta la última hora de la vida de Lorca, el momento en que se supone que está detenido en Víznar. La obra refleja lo que nosotros creemos que pasa cuando alguien piensa que está asistiendo a su última hora de vida", explica Matarranz, que estará acompañada en el escenario por Alejandro Vera.

Los dos se alternarán para dar vida a Lorca y a otros muchos personajes. "Tanto Alejandro como yo hacemos independientemente de Lorca, del padre, de la madre... No se trata de hacer un personaje, sino de pasar por el personaje, por eso los dos en realidad somos en todo momento Lorca en la cárcel", explica la actriz sobre su trabajo, que -aclara- nada tiene que ver con una lectura dramatizada, ya que "hay una interpretación, pero desde el yo del actor". Así repasan toda su vida: "Hay momentos de la infancia, cuando conoce a Buñuel, los encuentros con Dalí... Los hitos más importantes de su vida en Cuba, Nueva York, Granada o Madrid...", detalla la intéprete.

La obra, curiosamente, no comienza con un texto epistolar sino con un fragmento de la Comedia sin título. "Quien conoce a Lorca podrá reconocer a qué obra corresponde este diálogo o aquel... Aunque para mí el mayor mérito del montaje está en la forma en que se hilvanan todos los textos sin inventar nada", dice Matarranz sobre la dramaturgia de la obra, difícil de intuir para el espectador que no conozca el trabajo previamente. Poco más quiere desvelar la actriz para no estropear "el factor sorpresa" de Lorca, la correspondencia personal, cuya gira por España empezará a partir de septiembre, en paralelo con las de Arizona -otra colaboración de la compañía Histrión y Juan Carlos Rubio- y Juana, la reina que no quiso reinar.