Ridley Scott graba en Roma la historia del secuestro de Paul Getty III, nieto del multimillonario petrolero estadounidense del mismo nombre. El director de Alien (1979) o Blade Runner (1982) ha rodado ya escenas nocturnas en la céntrica plaza Navona, ambientada para la ocasión en los años 70.

La película, titulada All the Money in the World (Todo el dinero del mundo), narra la historia de Getty III, secuestrado en la capital italiana en julio de 1973. Los raptores, miembros de la temible ultrahermética mafia calabresa, la 'Ndrangheta, exigieron un rescate multimillonario.

Kevin Spacey, en el papel del inflexible abuelo petrolero; Charlie Plummer, en el rol de su nieto; y Michelle Williams, como madre de éste e hija de aquél; junto con Mark Wahlberg, que hace de negociador, encabezan el reparto.