El SEFF rectifica e incluirá en su cartel una mención a Walter Popp

El cartel de la próxima edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla (SEFF), del 3 al 11 de noviembre, incluirá una mención explícita a Walter Popp en cualquiera de los soportes en los que aparezca reproducido, así como en su catálogo, donde según fuentes del SEFF habrá un "apartado especial" dedicado al ilustrador estadounidense. El festival reacciona de este modo, casi una semana después, a la polémica en la que se ha visto envuelta la autora del cartel, María Cañas, que usó en el mismo una ilustración de Popp (1920-2002) que apareció en 1954 como portada de un número de la revista de relatos pulpFantastic Story, ya desaparecida, si bien la artista no hizo alusión alguna a esta fuente hasta que explotó la polémica. La imagen aparece ligeramente modificada, con el añadido de un filtro de celuloide quemado, lo que no ha evitado que muchas voces hayan acusado de plagio a la artista sevillana.

El SEFF no asume en ningún caso esta acusación, toda vez que el texto que incluirá en las reproducciones del cartel reza así: "María Cañas resignificando a Walter Popp". No obstante, aunque según las citadas fuentes "no procede pedir disculpas", sí hay una clara intención por parte de la dirección del festival de "reconocer la trayectoria" del ilustrador americano. Además, como adelantó ayer eldiario.es y confirmó a este periódico en conversación telefónica el director del certamen, José Luis Cienfuegos, su equipo trabaja en la redacción de una "carta formal" a los hijos y herederos de Walter Popp para "explicarles" lo ocurrido.

El festival cree que "no procede pedir disculpas", pero sí "reconocer la carrera" del ilustrador

Estas medidas se comunicaron en la tarde de ayer, aunque según Cienfuegos "desde la misma noche del viernes" pasado el festival "venía trabajando en ellas con total normalidad". "No hemos hecho declaraciones hasta ahora porque como festival, en mi opinión, no había nada que declarar. Aun así, hemos mantenido una total transparencia con cualquier parte que nos ha pedido alguna explicación, aunque entendamos que no tenemos que justificarnos por nada", añadió. "Según la documentación que manejamos y que se nos ha entregado, la imagen está libre de derechos. La autora del cartel ya explicó en su discurso la utilización de estas imágenes antiguas, procedentes de un banco de imágenes que ni siquiera obliga a incluir esta procedencia en los créditos, por lo que nosotros no tenemos más que decir al respecto", añadió el director del festival, que asegura que "jamás" estuvieron sobre la mesa medidas tajantes como la retirada del cartel o la sustitución del mismo por alguna de las 15 versiones previas que según Cañas presentó en su momento.

Cienfuegos lamenta que la polémica haya "eclipsado de alguna manera lo que es importante, que son los contenidos del festival", pero más allá de eso no considera que este ruido haya podido perjudicar de algún modo a la imagen del certamen: "No lo creo, sinceramente ni me lo planteo. Además, y sin pretender calentar más el debate, a mí lo que me sorprende es que la discusión se haya planteado partiendo del desconocimiento de la obra de María Cañas. Dejando a un lado esto y el hecho de que en el debate han entrado en juego intereses de todo tipo, creo que a todos, de un lado y de otro, nos ha servido para aprender bastante. Mirado así, ha sido un debate sano. Mucha gente, tal vez, ha leído por primera vez algo acerca del found footage, por ejemplo. Bueno, bienvenido sea. En eso estamos nosotros, en hablar de cine".