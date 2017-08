Selena Gómez y Elle Fanning trabajarán en lo próximo de Woody Allen

Woody Allen ya está preparando su siguiente proyecto -a pesar de no haber estrenado aún su nueva película Wonder Wheel-, un filme que supondrá su tercer trabajo con Amazon Studios y en el que contará con un joven reparto formado por Selena Gómez, Elle Fanning y Timothée Chalamet. El proyecto, que aún no tiene título, será distribuido por Amazon Studios, según adelantó Variety.

Esta nueva película será el tercer trabajo que Woody Allen realiza junto al estudio después de crear la serie Crisis in Six Scenes, protagonizada por Miley Cyrus y el propio Allen, que se estrenó en 2016 en la plataforma Amazon, y Wonder Wheel, un drama ambientado en la Nueva York de la década de los 50 que se proyectará este octubre durante el New York Film Festival, dos meses antes de su estreno oficial.