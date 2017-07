Sevilla y su río sin fronteras

De los numerosos proyectos comunitarios emprendidos desde su fundación por la Unión Europea, son muy pocos los que se han dirigido directamente a la cultura, y menos aún al teatro, aun cuando este arte sigue siendo una de las más poderosas armas de cohesión social. El Caravan. Artist on the road (Artistas en la carretera) fue casi una excepción. Nacido en 2011 bajo el lema Rising the crisis (cabalgando la crisis), su ideólogo y director artístico fue Alberto Pagliarino, profesor del Master de Teatro Social y de Comunidad de la Universidad italiana de Turín.

El éxito de este proyecto, que implicó a once socios de nueve países y una caravana que recorrió miles de kilómetros -con paradas en El Vacie (Sevilla) y Marinaleda, en 2012-, hizo que, el año pasado, la UE diera luz verde al Caravan Next, segundo proyecto a gran escala de Teatro Social y Comunitario, que continúa bajo el paraguas ideológico de la Universidad de Turín, pero liderado por el Odin Teatret de Dinamarca y con cinco socios entre los que se encuentra el TNT-Atalaya de Sevilla. Su lema: Retos del tercer milenio.

Como en todos los proyectos europeos, cada socio se encarga de organizar un macroevento y una serie de microeventos, para lo cual debe buscar otros socios en su territorio. El objetivo es muy claro: incidir en lo local para intentar construir un mundo global más justo y equitativo, sin que se pierda la identidad de cada una de las comunidades.

Con ese espíritu y, al igual que los demás países, TNT ha realizado ya dos exitosos microeventos. El primero, Rompiendo barreras, se celebró en Úbeda, en octubre del pasado año, en colaboración con la Escuela Municipal de Teatro Ricardo Iniesta y con acciones que incluían a varios colectivos desfavorecidos.

El segundo tuvo lugar el pasado mes de abril en complicidad con el Ayuntamiento de La Rinconada, muy activo siempre en estos temas. Bajo el lema Hazlo posible, algunos pequeños proyectos (pájaros de la libertad, amanecer o portadores de historias) pudieron desarrollarse en distintos espacios con colectivos como los discapacitados psíquicos, las personas con Alhzeimer o los niños saharauis.

Pero el momento más relevante, el macroevento de Sevilla, se extenderá a lo largo de 7 días, del 12 al 18 de octubre de este año, bajo el lema: Río sin fronteras.

"Queremos convertir nuestro río en la alegoría de un mundo sin fronteras en el que resulte posible la unión y la integración de todos los pueblos. Por eso el 12 de octubre, partiendo del Huevo de Colón, en lugar de la tradicional fiesta de la Hispanidad queremos celebrar el Día del Respeto a la Diversidad Cultural", explica Ricardo Iniesta, director de Atalaya-TNT.

Ese día, algunos actores trabajarán con tres colectivos (indígenas de distintos países, ecologistas y el aula de teatro de un colegio) para recrear algunas escenas de 1492, con una enorme batucada hasta el puente del Alamillo, donde pretenden izar la bandera aymara wiphala de siete colores (símbolo andino de la igualdad y la armonía). "Queremos que la bandera sea el leit-motiv de todo el evento, centrándonos cada día en uno de sus colores, aunque han surgido algunos obstáculos y no sabemos aún si nos dejarán izarla", aclara Iniesta. Ese día, además de los 595 años de la llegada a América, se recordarán también los 25 años de la clausura de la Expo 92.

El viernes 13 de octubre se irá Hacia la otra orilla (en balsas con antorchas) y los protagonistas serán colectivos en riesgo de exclusión social como los subsaharianos, las personas de etnia gitana de El Vacie, etcétera. mientras que el 14 estará dedicado a Los refugiados, en colaboración con la Escuela de Arte Dramático. La Marcha de los Refugiados, con la brechtiana carreta de Madre Coraje a la cabeza, partirá del Centro de Remo en barcas en las que ondearán banderas negras debido a la terrible situación que atraviesa este colectivo en todo el mundo. Será el momento de sustituir el color por el negro y de escuchar cantos como el Gelem Gelem, símbolo del éxodo gitano. La Marcha finalizará con una gran fiesta en la Torre Radiópolis.

El 15 de octubre, en los Jardines del Descubrimiento, el colectivo teatral La Maraña, entre otros, coordinará un encuentro entre niños y ancianos mientras que el 16 de octubre, por la tarde, se celebrará en el TNT el encuentro Entre pañuelos y sueños, con artistas como el bailaor José Galán o invitados como Ramsés Jasón, el camaleónico vendedor de pañuelos de Plaza de Armas. El 17 de octubre, fecha en que se celebra el Día Mundial contra la Pobreza y la Exclusión Social, la cita será en el Monumento a la Tolerancia de Chillida para realizar las últimas actividades, coordinadas por los grupos Teatro de la Inclusión y Mujereando, formados por hombres y mujeres sin hogar.

Finalmente, el 18 de octubre, en su tarde-noche, una gran fiesta en las inmediaciones del Puente de Triana unirá a los participantes y a todos cuantos quieran acercarse para poner punto final, con un canto (tal vez el De qué vive el hombre, de Brecht/Kurt Weill) a este histórico y esperanzador Río sin fronteras.