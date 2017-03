Sombras de la Historia a la luz de la comedia

Como a otros creadores interesados en desentrañar el pasado reciente de España, Javier Cercas entre ellos, al actor, dramaturgo y director Pepe Macías (Sevilla, 1976) le fascinaban todas las incógnitas que aún rodean el 23F. "En cuanto empiezas a investigar un poco, da la impresión de que salvo Tejero, que estuvo en la cárcel, nadie había participado, nadie sabía nada, casi parecía que había sido él solo. Pero había mucha gente metida, o, al menos, que era consciente de que podía pasar esto", observa el intérprete sobre el fallido golpe de Estado. Macías ya había hecho, junto a Carla Guimaraes, política-ficción en un corto que también sería una pieza teatral, Hendaya, recreación del encuentro entre Hitler y Franco en la localidad francesa del mismo nombre, y le "interesaba seguir reflexionando sobre la Historia a través de la comedia". Ese empeño se materializa en 23F. La versión de Tejero. El musical, una obra que se representa en la Sala Cero del viernes al domingo y en la que sus artífices ya explican sus intenciones desde el título: es el teniente coronel el que intenta reconstruir lo sucedido en aquel recordado y confuso capítulo de la Transición.

"Pensamos que Tejero era el mejor punto de vista, porque no había dicho nada desde entonces", explica Macías, que encarna al protagonista en este montaje y que ha buscado "no demonizarlo, sino humanizarlo: ahíes donde nace la comedia. He intentado que la gente empatice con este hombre que pierde un apoyo tras otro y se acaba comiendo el marrón, una figura de la que apenas conocemos nada, más allá de esa frase célebre de se sienten, coño".

En 23F. La versión de Tejero, Macías se limita a dar voz al teniente coronel, mientras que los otros actores del espectáculo -Lara de Miguel, Nacho Vera y Pedro Santos- se desdoblan en diversos personajes reales como los reyes Juan Carlos y Sofía, el político Adolfo Suárez o el golpista Milans del Bosch. "Se dan el lote", señala Macías sobre sus compañeros. "Menos yo, que voy de vago y hago solo de Tejero: ventajas de escribir la obra, que te dices para mí éste que se cambia menos de ropa", bromea sobre su papel en una función en la que uno de los atractivos es toparse con estos personajes públicos en un registro insólito: entonando canciones y bailando. "Y lo curioso es que no inventamos más que algunos documentales o libros que se han hecho sobre el tema, donde se llenan todos los huecos y se revelan detalles del sumario del juicio, que no es público", opina el director, que resume el trabajo de su equipo con una idea: "Lo que hacemos, simplemente, es recoger todas las preguntas que hay y soltarlas con forma de comedia".