Szymborska os está leyendo

"Cualquier cosa se desgasta con el uso, excepto las reglas gramaticales. Utilícelas sin miedo, hay suficientes para todos". "Que los elogios sean relativamente pocos ya no es culpa nuestra. El talento literario no es un fenómeno de masas". O ésta aún más tajante: "Es fundamental cambiar de bolígrafo. El que usted usa comete muchas faltas. Seguro que es extranjero". Son algunos de los finos juicios e irónicas respuestas que la escritora polaca Wislawa Szymborska dirigió a los autores que querían debutar y le enviaban fragmentos de sus obras a la sección Correo literario del semanario Zycie literacki (Vida literaria). Las mejores respuestas de la premio Nobel polaca para ese singular consultorio ven ahora la luz en el sello Nórdica que dirige Diego Moreno y con quien recorremos bajo un sol radiante la Feria del Libro.

"Szymborska es para mí, como para tantos lectores, una pasión absoluta", declara el editor. "Sólo por lo que ocurrió con ella en 1996 tiene sentido la existencia del Nobel, ahora en entredicho. O como con Tranströmer, al que descubrimos desde Nórdica cuando no se lo había publicado en España. Szymborska es una autora muy accesible, tanto en poesía como en sus textos en prosa, una voz para un público mayoritario que gusta también a los más eruditos".

Su edición ilustrada conmemora los 20 años de 'Cuaderno de Nueva York' de José Hierro

El primer libro de Szymborska que publicó este sociólogo con máster en edición por la Fundación Santillana fue Saltaré sobre el fuego. "Le encargamos a la madre del ilustrador Kike de la Rubia, que es polaca, que preparara esta antología sentimental, que es diferente a todas las demás porque la premisa fue reunir los poemas que un polaco elegiría para dar a conocer al público español a una autora venerada en su país pero que apenas era conocida fuera de él cuando recibió el Nobel. Todavía en Cracovia las librerías exhiben como una reliquia los sillones donde se sentaba Szymborska, era parte esencial de la vida intelectual de la ciudad".

Saltaré sobre el fuego sigue acercando nuevos lectores a la voz nada grandilocuente de una autora a la que apasionaban los animales y que dedicó varios poemas a los gatos. Pero ahora, Moreno recibe cada día el mensaje de algún librero que le dice que está maravillado leyendo Correo literario, "que se lo está pasando pipa". "Es un libro que destila ironía pura, mala leche, es muy divertido. En él, Szymborska venía a decir que si no tienes talento, no escribas, que no hace ninguna falta. En estos fragmentos breves avisaba a los aspirantes de sus errores, de que eso ya estaba escrito y que podrían ser denunciados por plagio... Y así se nos revela su concepción de la literatura, lo que ella defendía: que hay que escribir en un estilo sencillo sobre cosas cotidianas. Supongo que los criticados, cuando a ella le otorgaron el Nobel, valoraron de otro modo las respuestas hirientes de este Correo literario y las guardaron como un tesoro", considera Moreno, que en 2019 publicará Canción negra, poemario que Szymborska dejó inédito a su muerte en 2012. Con esa nueva apuesta la obra personal, íntima y existencialista de la polaca estará ampliamente representada en España, que cuenta con varias antologías de su poesía además de la recopilación de su prosa por Malpaso -antes, en Alfabia- y la biografía que ofrece Pre-Textos.

Entre los libros de culto del catálogo de Nórdica se cuentan las antologías en edición bilingüe que han dedicado a las poetas Emily Dickinson -El viento comenzó a mecer la hierba fue en 2013 el poemario más vendido en España y va por la novena edición- y Sylvia Plath -Tres mujeres suma siete ediciones-, o su volumen de Los poemas perdidos de Dorothy Parker. "La poesía tiene un lector muy fiel y si cuidas el libro te lo agradecerá muchísimo. Nosotros no somos una editorial de poesía de referencia pero nos va muy bien hacer un libro hermoso que sirva a los lectores de aproximación, como nos ocurrió también con la traducción de Antonio Rivero Taravillo de la poesía de Whitman. Me encantaría publicar a Robert Frost en una edición bilingüe ilustrada y poner al alcance del lector una treintena de poemas que le sirvan de aperitivo".

La poesía volverá a dar grandes alegrías a Nórdica este año de la mano del recordado José Hierro (Madrid, 1922-2002), "otro poeta que, como Szymborska, dejó huella en la sociedad, un genio que siempre tuvo los pies en la tierra". El próximo día 23 se presentará en la sede central del Instituto Cervantes la edición ilustrada que han realizado para conmemorar el vigésimo aniversario de Cuaderno de Nueva York, obra que protagonizó un fenómeno único en la poesía española contemporánea al llegar a vender más de 40.000 ejemplares.

Nórdica ya había preparado por encargo de la fundación que gestiona el legado del autor Hierro ilustrado, una antología gráfica y poética donde se recogía también la faceta menos conocida de un artista plástico al que interesaban mucho las texturas, la pintura matérica. "Nos ha hecho una enorme ilusión que la fundación haya vuelto a contactarnos para que nuevas generaciones de lectores se acerquen al que probablemente sea el libro más influyente de la lírica española de las últimas décadas y para el que ha escrito un posfacio Vicente Luis Mora". El ilustrador Adolfo Serra ha sido el artista elegido para poner color y formas a Cuaderno de Nueva York y a sus grandes temas, como el mar y la música -Hierro dedicó versos a Beethoven, Mahler o Bach-.

Los libros de Nórdica, al igual que los del resto de jóvenes sellos independientes agrupados en el proyecto Contexto -Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural-, son ya un pilar en las ventas y actos de esta Feria del Libro. "Ahora es raro el expositor que no tiene algún libro nuestro pero hasta hace poco en las ferias españolas se detectaba una gran diferencia entre lo que se vendía realmente y lo que ofrecían las casetas. Esto ya se ha superado. Vivimos una época bonita, con librerías y editoriales independientes que miman mucho su producto. Y aunque no hay que ser ajenos a una realidad donde no se lee como antes, constatamos un relevo generacional necesario en el mundo editorial y de las librerías. Tenemos presencia al fin", dice mientras adquiere Las órdenes de Pilar Adón (La Bella Varsovia) en la caseta de Casa Tomada, "una de mis librerías favoritas de Sevilla".

Diego Moreno está convencido de que "las pequeñas editoriales independientes han entendido mejor que las grandes que, para sobrevivir a la crisis, el libro debe estar bien editado y tener una parte formal muy potente. Porque un libro se huele, se toca. La amenaza del libro electrónico nos permitió demostrar que un libro es mucho más que un pdf. Creo que España es ahora mismo el país más interesante en todo el mundo en cuanto a la edición de libros y este fenómeno de los sellos independientes no sólo es de Barcelona y Madrid, se da en muchas ciudades, también en Sevilla, donde es posible encontrar libros muy bien editados y traducidos a precios razonables".