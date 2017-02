La Tate Britain se rinde ante David Hockney

La galería Tate Britain dedica desde este jueves una exposición a David Hockney que resalta la prolífica carrera del artista así como su capacidad para explorar distintas herramientas y soportes a lo largo de casi 60 años de trabajo. Considerado el pintor británico vivo más relevante, esta ambiciosa retrospectiva ha contado con la implicación total del artista, que a sus 79 años exhibe un entusiasmo idéntico al que engatusó al público ya en su juventud.

Según explica Helen Little, una de las comisarias, uno de los aspectos que de manera más clara pone de manifiesto la exposición es la capacidad del artista para "explorar los nuevos soportes". Ahora, dice la experta, Hockney "atraviesa un momento muy interesante en su vida y a sus casi 80 años sigue trabajando en su estudio cada día, produciendo numerosos dibujos con su iPad".

La retrospectiva, siguiendo un orden cronológico, empieza en los años 60, cuando "la mayoría de los artistas coqueteaban con la abstracción". Ya entonces, el trabajo del británico destilaba algunas de las ideas que han continuado estando presentes durante toda su evolución, como las relacionadas con su identidad y con su relación con el mundo.

Esta compilación supone, además, "una rara oportunidad de contemplar todos estos trabajos juntos" y refleja cómo Hockney "siempre ha cuestionado la naturaleza de las imágenes" para preguntarse "cómo vemos el mundo y cómo podemos capturar en dos dimensiones ese mundo de tiempo y espacio", sostiene Little.

El visitante puede recrearse con clásicos de Hockney como Play Within a Play (1963), una obra basada en la fotografía de un amigo del pintor, John Kasmin, y en la que se mueve entre la realidad y la ilusión; o Rubber Ring Floating In a Swimming Pool (1971), en el que recrea una fotografía.

En 1964 el artista se mudó a Estados Unidos. A California. Allí encontró la luz que no hallaba en Inglaterra, y allí se propuso crear "una identidad pictórica" para la ciudad de Los Ángeles, cuya geometría le fascinó, según explica otro de los comisarios de la muestra, Chris Stephens. En aquella época Hockney se propuso dar una réplica con su obra a cuestiones sobre cómo un pintor logra capturar el agua en continuo movimiento, como ilustran varios trabajos, entre ellos Peter Getting Out Of Nicks's Pool (1966).

La Tate Britain dedica también amplios espacios a enormes y llamativos paisajes del condado inglés de Yorkshire, en los que el pintor capturó el cambio de las estaciones, junto con coloridos y llamativos paisajes del Gran Cañón del Colorado. Otra sala reúne cuadros dedicados a los dobles retratos tan característicos también en la obra del artista.

En los últimos cuatro años, el uso del iPhone y el iPad como nuevo instrumento de dibujo se han convertido en una constante en el trabajar de David Hockney, como también refleja esta retrospectiva que podrá visitarse en Londres hasta el 29 de mayo.