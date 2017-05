Los Taviani entre lo viejo, lo antiguo y lo clásico

La ficha 'MARAVILLOSO BOCCACCIO' Comedia / Drama, Italia, 2015, 115 min. Dirección: Paolo Taviani y Vittorio Taviani. Guión: Paolo Taviani, basado en la obra de Giovanni Boccaccio. Intérpretes: Kasia Smutniak, Jasmine Trinca, Kim Rossi Stuart, Riccardo Scamarcio, Lello Arena y Rosabell Laurenti Sellers.

Es un enigma por qué los ancianos hermanos Taviani (85 y 87 años), que iniciaron su carrera cinematográfica a la vez que Pasolini (él debutó en 1961 con Accattone y ellos en 1962 con Un uomo da bruciare), representando, tras la del 45 (Rossellini, De Sica, Visconti) y la del 51 (Fellini, Antonioni), la tercera generación del movimiento realista italiano, se hayan inspirado en el Decamerón de Boccaccio de cuyos cuentos Pasolini rodó en una versión ya clásica (si tal término puede aplicarse a una obra suya) que se integró junto a Cuentos de Canterbury y Las mil y una noches en lo que llamó La trilogía de la vida (de la que posteriormente abjuró, asqueado por la trivialización consumista del sexo contra la que dirigió su feroz Salò o las 120 jornadas de Sodoma).

¿Qué sentido tiene que los compañeros de generación cinematográfica de Pasolini lleven al cine la misma obra -aunque escogiendo, salvo en un caso, otros cuentos- que el genio boloñés rodó en 1971? ¿Por qué estos cineastas siempre despaciosos que en los últimos 20 años sólo han rodado cuatro largometrajes escogen el universo triste y divertido, picante y mortuorio, exasperado y hedonista de Boccaccio, seleccionando además más historias dramáticas o fantásticas que picarescas? Imposible saberlo porque sus aclaraciones confunden aun más. Tal vez estos jóvenes demasiado hermosos -porque rozan esa inexpresividad que a veces tiene la regularidad- representen las aspiraciones de la juventud actual, tal vez la peste de la que se refugian represente el convulso mundo actual que tan pocas oportunidades da a los jóvenes, tal vez la sobriamente bella recreación de la Italia del Trecento -la del nacimiento de la literatura italiana con Dante, Petrarca y Boccaccio, la antesala del Renacimiento con Giotto, Martini y Duccio- apunte a que el único futuro de estos jóvenes, de Italia y de Europa sea no olvidar su pasado humanista (las mejores de sus últimas películas, César debe morir o Las afinidades electivas se inspiraban en Shakespeare y Goethe). Quizás. O tal vez se trate de una reivindicación del placer de narrar, lo que explicaría el sosegado tono académico, que no elude una inteligente utilización significativa del color, en el que los veteranos hermanos parecen complacerse. El caso es que esta hermosa y fría película que se ve con respeto y agrado no aporta nada relevante a su filmografía ni a la recreación cinematográfica de la obra de Boccaccio. Pero tampoco resta.