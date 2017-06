Terry vs. Tori y Monte Terror actúan hoy en el Cicus dentro de su ciclo de psicodelia

Esta semana el Cicus ofrece dentro de la programación de 21Grados las Noches de shoegaze y neopsicodelia con la actuación de Terry vs. Tori y Monte Terror, que tocarán hoy a partir de las 21:30, y Celica XX (Madrid) y My Expansive Awareness (Zaragoza), que pasarán mañana a la misma hora por el escenario de la calle Madre de Dios. Terry vs. Tori es, según señalan desde el Cicus, "una banda emergente con un dream pop pegadizo de los años 80 con evocadoras guitarras jangle". Monte Terror, por su parte, es un quinteto almeriense cuyo sonido está a caballo entre el pop independiente y el rock alternativo, con referentes del shoegaze noventero envueltos en pasajes atmosféricos y un delicado sentido de la melodía vocal más pop. En 2015, este grupo se consolidó como punta de lanza del shoegaze sureño con la publicación de Venga mi muerte.

Mañana será el turno de Celica XX, una banda interesada por la experimentación con atmósferas oscuras y sinuosas que surgió en 2012 en Madrid integrada por Guillermo Vázquez (guitarra y voz), María López-Domínguez (teclados), José Ángel Peregrín(bajo), Hoffa M.M. (guitarra noise) y Miguel Sánchez (batería). Han tocado en el Primavera Sound y cuentan con un alter ego, La Virgen de las Angustias, banda de pura experimentación psicodélica. Les seguirá My Expansive Awareness, de Zaragoza, uno de los grupos de referencia de la nueva ola de neo­psicodelia. Además, este ciclo se completa con una programación de Cine y Psicodelia que continúa el 17 de julio con Cabeza borradora de David Lynch.