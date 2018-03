"Todas las generaciones han encontrado en el rock una salida"

"El proyecto lo formé hace tres años en Las Palmas, y lo hice porque no había aquí ningún grupo de rock que me gustara, como los que sí veía en Inglaterra o Estados Unidos. Estaban siempre los mismos grupos de garaje, con un rollito como de pirados. Así que de ahí salió Texxcoco, de una liberación artística que arrastró a todos los del grupo, que también tenían ganas de tocar en una banda que hiciese lo que le diese la gana y no lo de siempre", dice al otro lado del teléfono, alternando genuina vehemencia juvenil y risotadas, Adriana Moscoso, cantante, guitarrista y letrista de Texxcoco.

Tras un recomendable EP (Blue, 2015) y un contundente miniálbum (Psychonaut, 2016), la banda canaria acaba de poner en circulación, vía Subterfuge Records, su primer trabajo largo, Disorder, trece canciones rabiosas que remiten por igual al protopunk de sus admirados Stooges y a la fértil reinvención alternativa del rock de los 90. Otra célula de resistencia generacional, no tan aislada, pero siempre llamativa, frente al que se supone el sonido de su tiempo. "Tenía un exnovio que me decía el rock es de puretas. Anda, retrasado, vete a escuchar trap... -espeta Adriana-. Rock es lo único que quiero hacer. El trap funciona porque la gente lo puede hacer perfectamente en su casa con el ordenador, y eso lo respeto, pero lo que me gusta del rock, aunque pueda sonar raro, es que es música de verdad, somos nosotros con nuestras guitarras. Lo que más me gusta es ver a un grupo que se sube al escenario en silencio absoluto hasta que se pone a tocar y llega la hecatombe. Eso es lo que yo busco en la música: la hecatombe con los músicos y sus instrumentos, no con un tío disfazado de algo cantando sobre su putita".

El grupo protagonizó hace unas semanas un caso de censura por parte de YouTube

En realidad, la polémica sobre la música de verdad y la música de máquinas reaparece desde hace décadas con cada generación. Así que lo más sugerente quizás no sea eso, sino la aparente incombustibilidad del propio rock. "Cuando eres joven, el rock siempre es una liberación, individual y artística, algo que te rompe el cerebro. Todas las generaciones van a encontrar en él una salida, una forma de enfrentarse a lo establecido", considera Adriana.

De lo hecatómbico del directo de Texxcoco ya tuviemos pruebas en la última edición de Monkey Week, a donde la banda llegó con un bolo rodado a conciencia. Hace un par de años, recién alcanzada su mayoría de edad, Adriana y el resto de integrantes del grupo se afincaron en Madrid; desde entonces no han parado. "Fue un cúmulo de cosas -explica sobre el traslado-. Una de ellas, el hándicap de ser un grupo que vive en Canarias. Ningún promotor te va a querer llevar. Te dirán que eres buenísimo, que nunca había habido un grupo tan original, pero vives en Canarias, ¿sabes? Oh, vale... Tuvimos un bolo en Madrid con Mujeres, en la sala Siroco, y nos dijimos ya que estamos, ¿por qué no nos quedamos un año y probamos suerte? Realmente fue así, improvisado, y nos ha ido bien". Casi da reparo preguntarlo, pero no queda otra que asumir la obvia condición de pureta y hacerlo: ¿Qué opinaron sus padres de aquella repentina decisión? "Oh, nada, bien, ellos ya asumieron hace tiempo que ésta es la manera de la que quiero vivir", asegura.

Otra cuestión quizás inconveniente... En las últimas semanas, el grupo canario se convirtió en protagonista de una de esas polémicas tan propias de internet. En el videoclip del segundo sencillo de avance del álbum, Velvet Love, tanto Adriana como otras chicas aparecen en una piscina bañándose en topless. Subterfuge lo vendió como una "denuncia" del "puritanismo y la hipocresía imperantes en las redes sociales", en las que no caben desnudos pero sí "fotos con armas" y otras "imágenes violentas". En efecto, YouTube lo censuró y retiró, aunque finalmente, tras el jaleo virtual, del que se hicieron eco diferentes medios, reculó. Una jugada perfecta. "Que hablen de ti, sea bien o mal... Sí, claro que nos ha venido bien, pero pensaba que no iba a ser tan fuerte, la verdad. Cuando de repente vi mis tetas en El País... Estuve riéndome un buen rato", confiesa Adriana, todavía entre carcajadas.