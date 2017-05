La muerte de Trajano no despierta el interés de Espadas, denuncia el PP

El Grupo Popular en el Ayuntamiento criticó ayer la "falta de implicación y de interés" del gobierno liderado por el socialista Juan Espadas "en materia de cultura y en asuntos relevantes" para la ciudad como el Año Murillo y la conmemoración de los 1.900 años de la muerte del emperador Trajano y la llegada al poder de Adriano. La portavoz adjunta del Grupo Popular, María del Mar Sánchez Estrella, denunció que, "a dos meses" de esta última efeméride, el alcalde aún no ha hecho nada para "hacer una conmemoración a la altura de estos emperadores sevillanos".

Sánchez Estrella recordó al respecto que el PP llevó una propuesta al Pleno del pasado mes de enero solicitando que se constituyera una comisión para preparar los actos y actividades conmemorativas por la efeméride de Trajano y Adriano, así como para solicitar al Estado que se retomen las negociaciones con vistas a "fijar un calendario presupuestario en relación a la rehabilitación y acondicionamiento" del Museo Arqueológico.

Hacer "caso omiso" a los acuerdos aprobados en los plenos, dice el PP, es una "falta de respeto"

"Cuatro meses han pasado desde que se aprobó este acuerdo", lamentó Sánchez Estrella, y desde entonces el alcalde no ha promovido la creación de dicha comisión "ni ha preparado ningún acto". "Si siguen dejando los meses pasar, no se podrá organizar una conmemoración de altura", advirtió la portavoz del PP, a la que el "caso omiso" que a su juicio hace el gobierno municipal a "los acuerdos aprobados en Pleno" es una "falta de respeto".

Por otro lado, en relación con los actos del Año Murillo, que comienzan el próximo mes de noviembre, Sánchez Estrella sostuvo que "aún no se sabe nada sobre el convenio entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía" a propósito de las actividades previstas para la Casa Murillo. Según la portavoz, el PP preguntó en marzo en el Pleno sobre este asunto y desde el Ayuntamiento se respondió que la Casa Murillo "acogería, durante la celebración de la efeméride, un centro de información sobre los itinerarios y resto de actividades programadas; un espacio didáctico dedicado a Murillo y los niños, y un espacio de contenido audiovisual".

La edil advirtió que aún "no se sabe si el convenio está firmado o no, ni cómo va la organización de dichas actividades, cuáles son esas actividades y en qué meses se celebrarán". También llamó la atención sobre el hecho de que que "no se tenga previsto incluir" en el acuerdo con la Junta de Andalucía que la Casa Murillo sea un centro de investigación y estudio de la escuela de Murillo y la Sevilla del Siglo de Oro de carácter permanente. "El pasado marzo nos contestaron que no lo tenían previsto porque la titularidad del espacio no es de la Junta sino del Estado", manifestó la portavoz del PP.

La concejal cree que, "si se tuviera interés, ya se lo podrían haber reivindicado al Gobierno de España, que desde un primer momento se ha mostrado colaborador". "Adeplenmás, es algo que se ha reiterado y solicitado en varias ocasiones en el Pleno", insistió. El hecho de que el inmueble pertenezca al Ministerio, aventuró, "no es ningún problema", ya que tanto el Bellas Artes como el Arqueológico "son de titularidad estatal y gestión autonómica". "Por tanto, no hay ningún impedimento para cumplir lo que se aprobó en el Pleno. Espadas se ríe una vez más de la oposición y de todos los sevillanos al aprobar mociones que no cumple", reiteró.