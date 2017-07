Vigalondo sigue incumpliendo sus promesas

La ficha 'COLOSAL' Ciencia-ficción, EEUU, 2016, 109 min. Dirección y guión:Nacho Vigalondo. Intérpretes: Anne Hathaway, Dan Stevens, Jason Sudeikis, Austin Stowell, Tim Blake Nelson, Agam Darshi, Hannah Cheramy, Christine Lee. Cines: CineZona.

Hace ya una década que Los cronocrímenes ratificó que lo prometido tras una exitosa serie de cortometrajes -uno de ellos, 7:35 de la mañana, nominado al Oscar- se cumplía: nacía un interesante realizador cinematográfico. Esa película, como toda primera obra, era a su vez también una promesa de futuras obras más maduras y acabadas. ¿Se ha cumplido? No. Extraterrestres, V/H/S Viral y Open Windows fueron decepcionantes. Con más atrevimiento que facultades, Vigalondo ofrecía apuntes temáticos y visuales interesantes sin llegar nunca a insertarlos en un discurso fílmico convincente, quedándose en un limbo entre el cine de género y el de autor. Colosal, su producción más ambiciosa, sigue ahí.

El Vigalondo realizador de género propone una historia fantástica que promete más de lo que da: la relación entre una chica alcohólica de vida errática y un monstruo que arrasa Seúl. El Vigalondo autor se centra en el retrato entre realista e indie de esta joven estadounidense que desciende a lo más hondo de su fracaso tras romper con su pareja y regresar a su pueblo. Se supone que es también competencia del Vigalondo autor -esta vez con un sentido posmoderno y ecléctico de la creación- trasladar lo fantástico de Seúl al pueblo americano y lo cotidiano del pueblo a Seúl logrando suturar la historia realista indie y el homenaje al cine popular de monstruos oriental. No lo logra.

La historia del monstruo no convence, la de la alcohólica aburre y la sutura entre ambas no logra convertirse en la clave que permita una relectura evocadora, mítica o poética de la película. Una vez más Vigalondo da menos de lo que promete, aunque su propuesta -como toda promesa-no carezca de algunos elementos de interés. Entre éstos no se cuenta la interpretación de una Anne Hathaway que nos deja con la duda de si su personaje no se ha enterado de qué va la vida o ella de qué va el guión. En cualquier caso la taquilla en EEUU ha ido muy bien y los colegas críticos han visto en Colosal maravillas que yo no he visto. Quizá Vigalongo tenga la habilidad de salir a hombros sin rematar la faena y esta película lo coloque definitivamente en el Olimpo de los realizadores españoles con proyección hollywoodiense e internacional.

La novedad que esta película aporta tiene que ver más con dexhibición que con la creación: se hizo un preestreno televisivo emitiéndola en un único pase en prime time en Movistar+ Estrenos el pasado jueves, un día antes de su proyección en salas.