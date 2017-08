"Tengo los ojos abiertos y la emoción fluye, por eso siempre tendré algo que contar"

Hoy comienza el tramo final de los conciertos organizados por La Suite en el ciclo Pop CAAC con el esperadísimo regreso de Dogo, para el que abrirá la noche Naja Naja, la banda sevillana en la que sus componentes, de larga trayectoria en la vanguardia y el metal extremo, dan forma a lo que ellos entienden por música pop. Mañana seguirá la actuación de los siempre bien recibidos Guadalupe Plata, precedidos por la banda portuense Little Cobras, en el que será su concierto de despedida tras diez años de carrera.

Nadie como Dogo ha sido capaz de escribir canciones de rock llenas de referencias a cómo te mata nuestra ciudad y a los personajes que habitan en su noche. Canciones que reflejan situaciones que él ha vivido, para bien y para mal, en primera persona y por eso nunca ha defraudado a la hora de componerlas. Hoy vuelve de nuevo después del amago que hizo en el pasado Monkey Week, cuando subió unos momentos al escenario invitado por Kurt Baker. Y lo hace precisamente al frente de esa misma banda que le respaldó entonces y en el mismo escenario en el que dio su último concierto multitudinario hace ocho años en esta Sevilla que tanto le echa de menos.

-¿Qué va a encontrar el público? ¿Y qué espera usted de su regreso?

-Os vais a encontrar un compendio de toda mi trayectoria. Habrá un 80% de canciones de mis tres discos con los Mercenarios, casi todas ellas firmadas a medias por Juanjo Pizarro y por mí. Habrá también cuatro o cinco más de una etapa posterior, en la que tuve diferentes formaciones por aquí y algunas versiones guapas. Y de este reencuentro con Sevilla espero algo absolutamente emocional, porque aunque no sea mi ciudad de nacimiento, Sevilla es mi ciudad referente; llevo muchos años entrando y saliendo de ella, pero siempre ha sido el lugar al que he regresado. Así que mañana [por hoy] espero algo realmente de gran altura. Y por supuesto, toda la energía que se genere estará dedicada, evidentemente, a la memoria de José Manuel Cucheiro.

-El Cucharín, fallecido recientemente, que ocupó la batería en la formación primigenia de los Mercenarios, junto a la guitarra de Juanjo Pizarro y el bajo de Miguelito Suárez. ¿Es consciente, Dogo, de que sus seguidores esperan alguna sorpresa mercenaria en el concierto?

-Pues claro. Pero no será tal sorpresa porque te la voy a desvelar aquí ahora mismo. Habrá un par de colaboraciones especiales, que serán la de Juanjo poniendo su guitarra en tres de las canciones y la de Charly Cepeda, que tocará en otra de ellas. Y al final tendremos una despedida conjunta en la que de nuevo participarán los dos.

-Charly ya participó con usted, junto al Suerito, en Canijo Royal; además de ellos también estuvo con Luis Malaespina y el Rama en los últimos Mercenarios que vimos aquí en aquel memorable concierto de Territorios. Todo proyectos cortos. ¿Este de ahora va a ser igual de efímero?

-Espero que no. Aquellas fueron propuestas efímeras, aunque no por ello menos sólidas, que eran interesantes por reflejar otro tipo de historias. La propuesta con esta nueva banda, si te digo la verdad, no ha sido planificada. El empeño viene por parte de Juancho López, gran músico y promotor de León, que es la ciudad en la que ahora vivo, que llevaba algún tiempo chinchándome para ver si poníamos en pie algunas cosas y éstas han ido surgiendo. Y ahora mismo tenemos ya un proyecto firme en el que trabajamos en los estudios Quadraphonic, con cosas nuevas que verán la luz el año que viene. Vamos poquito a poco, pero seguros.

-¿Pero estas cosas nuevas siguen siendo de Dogo y los Mercenarios?

-No. Ya no seremos más Dogo y los Mercenarios. Ahora Dogo ha pasado a ser un ente en sí mismo y lo componemos cinco personas: yo y la banda, que está compuesta por el mencionado Juancho además de por Jorge Colldan y Xavi Garré, que tocan guitarras, y Sam Bredekdikhin, que es un batería que tiene un apellido tan raro porque es ruso… bueno, ruso no, moscovita; aunque lleva ya muchos años en León. Todos ellos son gente muy curtida y, como les gusta autodefinirse, trabajadores del rock and roll. Y combinan como nadie la capacidad de pasárselo bien con una gran seriedad encima del escenario. Así que voy muy bien respaldado y gracias a ellos está todo esto en pie.

-Músicos formidables que tienen otros proyectos personales: Juancho toca con los Salamanders, los Peralta y el Kurt Baker Combo, en el que le acompañan también Sam y Jorge, que es además el propietario de los estudios Quadraphonic, en los que graban sus nuevas canciones. Jorge pone su guitarra también en Buffalo y Señor No, donde también está Xavi. Y Sam le da a las baquetas en los Allrighters. Con tanto pluriempleo no será fácil preparar las nuevas canciones, que supongo que seguirá escribiendo usted. Siempre ha sido el mejor escritor de rock and roll de Sevilla, especialmente cuando se ponía con las baladas. Canciones llenas de vivencias personales. ¿Las nuevas serán como aquellas de tan grandes recuerdos?

-Estamos en periodo de composición entre todos, así que no sé si las canciones serán finalmente como aquéllas; aunque intuyo que no, que serán como las que tienen que salir ahora, ni mejores ni peores. Han pasado muchos años y no te puedes quedar en una historia. Llevas mucha razón con lo de las baladas, porque es un tempo que me gusta especialmente y me siento cómodo con ellas y va muy bien para reflejar las visiones personales que escribes, tanto de lo que te rodea como de lo que acontece a los que te rodean, pero no se trata de ir retratando tu vida. La vida nunca para y tú vas cambiando con sus avatares, por eso no hay que estancarse en ninguna temática ni visión. Yo tengo los ojos abiertos y las emociones fluyen por mí. Y por eso siempre tendré algo que decir y qué contar. Y lo haré en las nuevas canciones.

-¿Y los ojos los tiene má abiertos Dogo o Juan Diego? ¿Son siempre la misma persona? ¿Alguna regla rige su vida?

-Sigo siendo la misma persona de siempre, y esa persona es Juan Diego Fuentes, aunque también es cierto que a veces el personaje de Dogo ha pasado a primera línea y quizás no son esos los momentos más afortunados de mi vida, pero de todo aprende uno. Eso no quiere decir que cambies tu manera de interpretar la realidad, que siempre pasa por el filtro de ti mismo. Pero Diego y Dogo son exactamente la misma persona, lo que pasa es que mis seres queridos me llaman Diego, de eso no cabe duda. Con seres queridos quiero decir los que están tan pegados a ti como tu propia camiseta. Y en estos últimos años han estado tan presentes en mi vida como las palabras que la rigen: cariño, autorrespeto y respeto por los demás.