"La apertura de mente es el motor de Novedades Carminha"

Publicaron su homónimo debut en 2009 y el pasado año pusieron en circulación su cuarto álbum, Campeones del mundo. Por el camino se desprendieron de aquella bienhumorada rabia punk que les valió comparaciones con los primeros Siniestro Total, aunque, muerto el perro, mantienen intacto el ácido lírico en unas canciones cada vez más redondas -la última, editada hace escasos días, el sencillo Te quiero igual-. Esta noche comparten con Las Janes el escenario de Nocturama.

-¿De dónde salen?

Lo menos 'punk' que hay ahora mismo es hacer 'punk'. Es algo que ya hemos escuchado"

-Somos tres amigos de Santiago de Compostela que hace nueve años coincidimos estudiando en Madrid. Los tres muy nerviosos, así que esa energía teníamos que liberarla de algún modo y montamos una banda de punk-rock.

-¿Compartían piso?

-No, no... Nunca vivimos juntos. Ya pasamos demasiadas horas juntos a la semana. Hubiera sido una locura.

-Se les identifica como una banda gallega. ¿Volvieron?

-No, seguimos en Madrid. Siempre hemos funcionado desde aquí, aunque tenemos una relación estrecha con Galicia. Al fin y al cabo allí están la familia y los amigos de toda la vida.

-Comenzaron como banda de punk ochentero y era recurrente la comparación con los primeros Siniestro Total...

-Hicimos el primer disco tal como éramos en ese momento y salió muy punkie y muy fresco. Cuando lo escucho a día de hoy me pongo muy contento, pero son los Novedades Carminha de hace seis años. A partir de ahí fuimos escuchando otras cosas y absorbiendo nuevas referencias. El segundo disco era ya más garajero, más americano. Quizás a partir del tercero pillamos otra deriva: en lugar de como un grupo tan guitarrero, comenzamos a trabajar más con el ritmo, con el bajo y la batería. Le dimos más importancia al baile. Creo que en el último disco, y más en la última canción que acabamos de sacar, Te quiero igual, se ve perfectamente esa deriva. En realidad, no creo que una cosa esté muy alejada de la otra, simplemente es una evolución natural, una mezcla de lo que sentimos, de lo que nos va gustando. Estamos contentos de haber pillado esos caminos: hacer lo que nos da la gana cuando nos da la gana.

-Ese giro se hizo aún más evidente en Campeones del mundo, quizás su disco más pop hasta la fecha...

-Sí, pero creemos en el punk como actitud. Y esa actitud permanece. Hay un hilo conductor en todos los discos de Novedades Carminha, la esencia de la banda, el discurso, la forma de decir y hacer las cosas. Y ahí nos vamos moviendo. Da igual si un disco es más pop. Al final, Novedades Carminha tiene un núcleo potente. Por otro lado, para mí discos de pop son los cuatro, porque el punk no deja de ser música pop. Es una cuestión de etiquetas. Es evidente que en 2016 Novedades Carminha era Campeones del mundo. Quizás lo que venga esté en esa línea. O no.

-El punk-rock tiene ya 40 años y periódicamente surgen oleadas de bandas muy jóvenes que lo reivindican, como ocurre con cierta escena madrileña actual...

-Es posible, pero tampoco soy muy consciente de eso. Hace mucho que no escucho un disco de punk. Me los escuché todos muchas veces cuando tenía 19 años. Ahora a lo mejor me interesa más escuchar un disco de techno o de trap, que me resulta un movimiento muy parecido al punk. De repente, con un micro y una tarjeta de sonido de mierda, robando una base de YouTube, te haces tus canciones. Estoy muy de acuerdo con eso. Aunque otra cosa es que te quedes enganchado ahí toda la vida. Toda esa energía del punk nosotros ya la soltamos en los primeros discos. Si no hubiéramos evolucionado, ahora mismo no existiríamos. No soy un nostálgico de ese rollo.

-Campeones del mundo tiene una sonoridad, digamos, muy ochentera. ¿Es premeditada? Quiero decir, ¿escuchan a grupos de los 80?

-Ahora estoy escuchando muchísimo a Radio Futura, la banda más potente de pop que ha habido nunca en España. Por sus textos, por cómo supieron evolucionar... De esa época me fijo también mucho en The Clash, que empezaron con una rabia guitarrera infinita y acabaron haciendo discos de dub y de música de baile. Esa evolución me parece muy interesante y me da ganas de seguir haciendo música. Lo menos punk que hay ahora mismo es hacer punk. Es algo que ya hemos escuchado. Repetir patrones puede estar bien, pero hay que salir al mundo. Aunque igual mañana volvemos a girar la cabeza y hacemos un disco de guitarras. O de máquinas. La apertura de mente es el motor de Novedades Carminha.

-Grabaron Campeones del mundo en Sevilla, en los estudios La Mina de Raúl Pérez. ¿Cómo llegaron hasta aquí?

-Por referencias, por descubrir que Raúl escuchaba música que nosotros también estábamos escuchando, porque ya había hecho discos que nos encantan, como Un gramo de fe, de Pony Bravo... Nos conocimos precisamente en un concierto en Sevilla, hace dos o tres años en Nocturama, y hubo una conexión muy rápida a nivel personal y artístico. Te quiero igual también lo hemos grabado allí. Así que tenemos con la ciudad una relación interesante. En Sevilla se llevan haciendo cosas muy potentes toda la vida, desde Smash, Kiko Veneno... Toda esa movida de variaciones flamencas me parece interesantísima. No sé por qué, pero tenemos una comunión muy potente con Sevilla. Siempre viene un montón de gente a nuestros conciertos y se monta parda. Así que vengan a éste, que vamos con las pilar cargadas.