Del baile como lugar de encuentro

Como tantos otros creadores, la norteafricana Laila White encontró en el arte un modo de mitigar el escozor de sus heridas. La fotografía y el baile le brindaron la posibilidad de explorar su doloroso pasado -enfermó de poliomielitis a los pocos meses, fue separada de su hermana gemela- y de enfrentarse a ese enigma de la identidad. "Yo solía pensar que era la persona más extraña en el mundo, pero luego pensé: hay mucha gente así", se confiesa en su página web esta artista, una de las invitadas de la nueva edición del Festival Escena Mobile -la duodécima ya- y del Certamen Coreográfico que esta cita convoca por segundo año. White interpreta, el viernes en el Teatro Alameda, una de las piezas con las que se inaugura el certamen, el solo Don't Call Me by Your Name, y expone estos días en el Antiquariumsus fotografías. Sobre el escenario, con una obra que ahonda en los sobrenombres con los que se ha rebautizado -"escogí un nombre artístico porque en el mundo musulmán es difícil dedicarse a lo que yo me dedico", explica- y en los autorretratos, en los que juega "con la luz y el negro", refleja "quién soy, no puedo mentir. Ésta es mi verdad".

El festival, un referente en la incorporación de intérpretes con discapacidad a las artes escénicas, celebró ya el pasado año la primera edición del certamen coreográfico, una propuesta que en su nueva convocatoria se ha consolidado " tanto por el aumento importante de propuestas presentadas como por la fuerte presencia de compañías internacionales", informan los organizadores. Los italianos Diversamente In Danza y Compagnia Danzability, la peruana Compañía Mundana y la venezolana Fundación AM, todas ellas con al menos un intérprete con discapacidad, forman parte de una programación que desgranó ayer Esmeralda Valderrama, directora artística del Festival Escena Mobile. "Ya me gustaría que una iniciativa como ésta no se hiciera", deseó Valderrama, que estuvo acompañada por el delegado Antonio Muñoz y el consejero Miguel Ángel Vázquez, titulares de la carpeta de Cultura en el Ayuntamiento y la Junta. "Cuando entendamos que no todos son iguales, y que la diferencia enriquece, cuando se comprenda eso, dejará de haber festivales como éste y lo que habrá es un mundo mejor", argumentó Valderrama.

Entre las novedades de la cita, en esta ocasión se apuesta también por los espectáculos de calle -hoy a las 20:00, en las Setas, inaugura este apartado una batucada; el sábado y el domingo se programan en la Alameda de Hércules varias piezas- y se celebrará, paralelamente al certamen coreográfico, el primer Encuentro Andaluz de Arte Inclusivo.

Entre los estrenos que acogerá el Teatro Alameda están Whale Songs (Canciones para ballenas), en la que el coreógrafo sudafricano afincado en Austria Mzamo Nondlwana se alía con el intérprete de Danza Mobile José Manuel Muñoz; y Cuerpos posibles, en la que José Galán, pionero en defender la integración desde el flamenco, dialoga con la bailaora en silla de ruedas Lola López. "No contaré ningún spoiler, pero puede que haya hasta una bata de cola", defiende López, que conoció a Galán en el Festival de Jerez de 2017 y quedó fascinada con la mirada libre y valiente del coreógrafo. Ella intervendrá asimismo en una charla-coloquio sobre Artes Escénicas y Diversidad -Centro de Documentación de las Artes Escénicas, este jueves a las 20:00-, junto al dramaturgo Antonio Álamo, la intérprete Sara G. Barker y el galés Ben Pettit-Wade, que montó en su tierra un festival similar a Escena Mobile tras una residencia en Sevilla.

El certamen se cerrará el domingo, a las 20:00 en el Teatro Alameda, con Cáscaras vacías, una coproducción de Lazona y el Centro Dramático Nacional, y con la entrega de premios que presentarán Arturo Parrilla y Jaime García, quienes prometen el tono distendido y el humor con el que interpretan a dos superhéroes en el vídeo promocional de la cita.