Mi barrio, centro del mundo

¿qué es, en realidad, eso que se conoce como teatro popular? Tal vez una obra como Historias de Usera, que llega este fin de semana al Teatro Central (hoy y mañana, como es habitual), pueda valer como una posible respuesta por la vía más inequívoca: la práctica. Con 11 intérpretes sobre el escenario casi en todo momento -cinco actores profesionales y seis vecinos del popular barrio madrileño conocido en los últimos tiempos como "el Chinatown madrileño"- la obra propone un concentrado de memoria colectiva de un vecindario humilde y orgulloso; un retablo lúdico de la vida en esas calles, con sus chispazos de encanto y con esa clase de personajes y episodios tirando a excéntricos que la fuerza de la rutina acaba confundiendo con el costumbrismo.

El origen de la obra lo explica ya casi todo: durante seis años, Kubik Fabrik, una sala privada, logró un público fiel y abundante compuesto en gran medida por los habitantes del barrio, que fueron de ese modo a darles la razón a los responsables de la sala, empeñados en demostrar que era posible sacar adelante un proyecto así en Usera, una zona muy ajena al hipotético glamour de la cosa cultural, y que, por eso mismo, el teatro podía además establecer una conexión verdaderamente profunda y sincera con la vida cotidiana de sus espectadores. Fue posible al menos hasta su cierre el pasado verano. Por eso, antes de despedirse, los creadores del proyecto, con Fernando Sánchez-Cabezudo al frente, quisieron homenajear a los vecinos del barrio, convertidos en los protagonistas -algunos de ellos de manera directa y literal- de estas Historias de Usera.

Crearon primero una aplicación para teléfonos y otros dispositivos electrónicos, Storywalker, en la que reunieron las historias más populares, las que más se repetían, algo así como un greatest hits de las leyendas urbanas del barrio, que los propios vecinos les fueron contando en distintas entrevistas. Luego, ese mismo material fue seleccionado, moldeado y armado con perspectiva dramatúrgica por una serie de autores, entre los que se encuentran algunas de las voces más brillantes de los últimos años en la escena nacional: Miguel del Arco, Alfredo Sanzol, Denise Despeyroux, Jose Padilla, Alberto Sánchez-Cabezudo y el novelista Alberto Olmos.

"Últimamente me está creciendo el ego. Cuando al final la gente aplaude, lo siento como si me estuviera abrazando todo el mundo. Vamos, que me he venido arriba", confesaba ayer Luis Ureña, uno de los vecinos-intérpretes, durante 50 años pintor "de brocha gorda", como matizó con orgullo currante él mismo, que ciertamente le ha cogido el gusto a esto ahora que tiene tiempo tras haberse jubilado: va a participar también en TOC TOC, una película "con Paco León y Rossy de Palma", y en la serie de televisión La Zona, de Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo, hermanos del director de Historias de Usera. "Son muy locales pero a la vez muy universales. En el fondo, da igual dónde las ubiques, en todas hay algo que puede resonarle a cualquiera", apuntó Alicia Rodríguez, una de las intérpretes profesionales de la obra.

En ella, pura microhistoria oral callejera, hay de todo: el monólogo borrachín de Ureña, "inspirado en las películas de Tony Leblanc"; el caso del último sereno del barrio, asesinado en circunstancias dignas de El Caso; la pena alucinada de Narcisa, una mujer de los años 60 a la que le habían quitado un hijo y ella juraba y perjuraba que ese hijo perdido era El Cordobés; el concierto que dio en 1980 en el campo de fútbol del barrio Lou Reed, que tras recibir el impacto de algo -unos dicen que un botellín, otros que una moneda- lanzado desde el público se negó a terminar el concierto y se produjo un follón importante; la historia del Copacabana, una antigua sala de fiestas reconvertida en sede de la Agencia Tributaria y escenario del renacer de un viejo amor frustrado; la leyenda del vampiro chino de Usera... Historias, en fin, como dice Sánchez-Cabezudo, a caballo entre la vivencia y la fabulación, "tiernas, emotivas y llenas de identidad de barrio".