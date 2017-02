"Aquí están las bases de mi baile y de quién soy"

-voces se presenta como un tributo a Paco de Lucía, Camarón, Enrique Morente, Antonio Gades, Carmen Amaya y Moraíto, sus maestros del flamenco, ¿qué resaltaría de cada uno de ellos?

-Lo primero que he querido es darles las gracias por lo que nos han dado, porque nos han abierto las puertas al mundo y gracias a ellos estamos ahí. Y luego agradecer la pasión y el empeño que pusieron en sus carreras para defender el flamenco como arte grande. En este sentido, intentamos no recordarlos con la pena de que ya no están, sino con la alegría de revivir las lecciones que nos han dejado, desde nuestra propia voz.

Es importante que los jóvenes sepan cómo estos genios se entregaron por darle al flamenco su sitio"Por mucho que trabajes el duende, no siempre sale a las 21:10, pero sí tienes que poner tu alma"

-¿Ha sido difícil hacer esa lectura optimista con la despedida tan reciente?

-Completamente. La idea nace tras la pérdida de Paco, que fue un bofetón tremendo. Como digo, lo primero que pretendimos fue dar las gracias. Los primeros días de montaje y las primeras funciones no podía escuchar su Canción de amor, que se oye en el espectáculo, ni oírle hablar, porque me rompía el alma y acababa llorando. Pero después ellos mismos les han dado la vuelta a la obra, arropándonos y enseñándonos cada día incluso sin estar presentes.

-¿Y por qué estos seis? ¿Se ha dejado alguno fuera?

-Claro, además desde que lo estrenamos en 2014 se han ido más maestros. Lo que pasa es que no podemos hacer una obra que dure dos días, y pensé en los que han ejercido una influencia directa en mí. Carmen Amaya es la única que no conocí, pero evidentemente está presente en mi forma de bailar. Y con el resto sí tuve la oportunidad de tener una relación cercana, por lo que sus consejos son voces que llevo por dentro y que a medida que pasa el tiempo aún adquieren más sentido.

-¿Como las advertencias de una madre?

-Totalmente, igual. Hay un momento en que escuchas a tu madre y no le das importancia a lo que te dice pero después piensas cuánta razón llevaba. Esas voces no se te van a olvidar en la vida. Y a mí me pasa en el flamenco. Las voces de Morao, Morente, Camarón... las voy a llevar siempre conmigo. Es muy importante tener sus lecciones presentes y compartirlas con los jóvenes que no han podido tenerlos cerca.

-¿Cree que en el flamenco había antes un mayor respeto hacia los grandes que ahora?

-No lo sé, lo que sí hace falta es recordar de dónde viene todo. Me acuerdo de que Camarón me decía: "Sarita, aprende todo lo que puedas pero no olvides nunca de dónde vienes". Es muy importante transmitir a quienes empiezan el trabajo y el esfuerzo de estos genios, cómo se entregaron para darle al flamenco su sitio.

-Entre estas palabras que recupera están las de Morente y su defensa de la libertad, la reflexión de Gades sobre la autoexigencia del artista, la definición del flamenco de Morao... ¿Es éste el credo donde se sientan las bases de su arte?

-Ahí están las bases de mi flamenco y también de mi vida, porque en mi baile está el reflejo de lo que soy. Por eso, no es que comparta lo que dicen, es que estas ideas significan mucho. También las de otros que no están y las de muchas personas que me han ayudado en mi carrera, como mi madre, que ha sido mi primera maestra y que tengo la suerte de que me siga enseñando. Pero, en este caso, son figuras que se nos han ido muy jóvenes y los momentos que hemos elegido de ellos son joyas. Entre nosotros pasa algo muy curioso porque solemos decir "hoy ha estado Morente que no veas" o "vaya tela cómo ha estado Paco". Para nosotros están presentes.

-Aquí vuelve a ser Sara Baras tras encarnar a Juana la Loca, Mariana Pineda, Carmen o La Pepa, ¿se siente más desnuda?

-Cada obra tiene un momento. Respeto a quienes se quieren quedar en lo que funciona pero no es mi caso. Yo he intentado siempre arriesgar, aprender y poder mostrar algo más. Al meterme en estos personajes he tenido que bailar de una forma distinta y seguramente sin esto no hubiera sido capaz de mostrar ahora mi propia voz delante de un maestro. En unos espectáculos he estado más cómoda que en otros y éste es directamente un regalo, algo que no imaginamos cuando empezamos. Hemos podido sentir la admiración que tienen del público en todo el mundo, la huella que han dejado. Cuando vives esto vuelves a contarlo con el alma llena.

-Y tras 30 años de carrera y 20 de compañía, ¿en qué diría que ha cambiado su baile?

-Ha cambiado muchísimo, como mi vida. Hay momentos o situaciones que hacen que tu escala de valores cambie y coloques las cosas en su sitio. Yo noto ahora la verdad en el baile, mi verdad. Y noto lo importante que es la técnica, pero para olvidarte de ella y poder ser libre. No es cuestión de que antes bailara muy rápido y quisiera hacer el paso más difícil y ahora me pare, es darle la medida exacta a cada cosa y disfrutar.

-En este sentido, ¿cuáles son esos momentos claves?

-Hay dos momentos que han marcado un antes y un después. Uno el ser madre, que es lo mejor que me ha pasado y además me ha obligado a pararme; esto me ha enseñado mucho porque después de estar años corriendo es importante pararse y valorar lo que se tiene. Y otro, saber que con mi baile puedo ayudar a alguien que sufre. Ser madrina de mi Princesa Rett, una enfermedad rara, me ha cambiado la forma de ver todo y, desde luego, me da fuerzas para no fallar.

-De la exposición continua que conlleva su trabajo hablaba Paco de Lucía cuando decía que odiaba sentir la presión de tener que estar inspirado sobre un escenario. ¿Maneja usted bien el éxito?

-Es muy difícil, porque piensas que si hay un momento de talento o de duende tiene que salir a las 21:10 y, por mucho que trabajes y te prepares, eso no puede medirse. De todas formas, como decía Rancapino, el flamenco se canta, o se baila, con faltas de ortografía. El corazón tiene que estar y hasta un fallo puede ser una oportunidad para crear algo nuevo. No soy amiga del despiste, pero no siempre se tiene la misma energía. Por eso es tan importante tener un equipo como el mío, que es una familia, y que pone su alma para que todo salga bien. Esto exige sacrificio pero es un privilegio.

-¿Un privilegio que tiene su mayor recompensa en el público, en la crítica o en los premios?

-La principal recompensa, sin pensarlo, es cuando has aliviado un poco el dolor de ciertas personas. Martina, por ejemplo, que es la primera niña Rett, tiene una fuerza y un amor que no se puede comparar con nada. Pero, por otro lado, también siento que hemos hecho un camino muy bonito y que tenemos la oportunidad de seguir soñando y hacer soñar. No he perdido la ilusión y no puedo dormir pensando en los próximos proyectos. Tampoco puedo olvidar lo que significa el público.

-Un público que en su caso es muchas veces ajeno al flamenco porque usted parece gustar a todo el mundo...

-Lo cierto es que me lo han comentado muchas veces. Pienso que, como dice Camarón en nuestras Voces, el flamenco sólo entiende de una cosa, transmitir o no transmitir. Esa forma de transmitir es lo que hace que un artista pueda llegar más fácil. Pero yo no intento ser otra cosa distinta de lo que soy. Lo que intento es poner mi alma y sacarla fuera.

-Y después de estar por todo el mundo, ¿siente una presión añadida cuando actúa en plazas como la de Sevilla?

-Por supuesto. Volver a Sevilla, donde no actúo desde La Pepa, siempre impresiona. Porque además Sevilla me ha visto crecer desde que bailé aquí cuando tenía 11 años. Venir ahora con esta obra me pone nerviosa, a mí y a todo mi equipo. Pero también lo afrontamos con fuerza porque ahora el espectáculo está en un buen momento y ésta es nuestra casa. Lo vamos a coger con ganas, aunque tengamos ese nudo por querer hacerlo bien.

-Por último, si tuviera que dar su propia voz a los que empiezan en el baile, ¿qué les diría?

-Que estuviéramos más atentos a lo que ha pasado antes. Por supuesto que hay que estudiar y escuchar bien a los maestros, no sólo los del flamenco. Tienes que tener claro dónde están tus pies, pero después hay que alimentarse de todo. Antes teníamos la oportunidad de convivir con los grandes porque había fiestas en las que se aprendía mucho. Ahora tenemos más facilidad para comunicarnos, pero no es lo mismo. Me da pena escuchar a jóvenes decir que lo que quieren es ser famosos. Hay que tener un objetivo y si en ese camino consigues fama, bien, pero no debe ser el fin. No se puede correr, esto es una carrera de años, donde constantemente te das cuenta de todo lo que te queda por aprender. No es sudar en dos días y ya. Lo que significa Sara Baras es el resultado de todo lo que ha pasado. He tenido suerte y he aprovechado las oportunidades, pero hay que trabajar duro.

'Canción de amor', de Paco de Lucía, es uno de los temas de la obra.

Un momento en el que la gaditana recuerda a Antonio Gades.

"Camarón me decía que no olvidara de donde venía", cuenta.