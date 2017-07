El cabaret alemán de John Axelrod

"Quien no se arriesga no gana. He aceptado ser consejero delegado de la Sinfónica no por vanidad ni por dinero sino por asegurar la calidad de este instrumento maravilloso que es la ROSS y contribuir al futuro de Andalucía y de Sevilla". Así de tajante se mostró ayer John Axelrod en su primera comparecencia pública tras ser designado el 27 de junio miembro del consejo de administración de la orquesta, de la que ya era director general y artístico. El maestro texano llevará la batuta hoy y mañana en las dos representaciones del programa de abono Pecadores y santos, una verdadera demostración de fuerza de su etapa, por cuanto presentará una sugerente versión de Los siete pecados capitales de Kurt Weill antecedida por el Adagietto en Do mayor de Penderecki y la fantasía sinfónica Francesca da Rimini de Chaikovski.

Música compleja y maravillosa en los atriles, de raíces literarias -el título de Penderecki es estreno en España y pertenece a su ópera El paraíso perdido, basada en el celebérrimo poema épico de J. Milton; el de Chaikovski se nutre de Dante- y con la presencia de una de las mejores mezzosopranos especializadas en el repertorio alemán, la canadiense Wallis Giunta, a la que recientemente se pudo escuchar aquí junto a la ROSS en la Novena de Beethoven.

Es injusto actuar en julio. El calendario de la ROSS se debe decidir en aras del intéres del público"

Sin embargo, Axelrod considera "injusto y desalentador" que este programa y el de la semana que viene -en el que participa la mezzo María José Montiel, y que cerrará la temporada de abono- "se celebren en julio con un teatro vacío porque son las fechas que nos ha impuesto el Teatro de la Maestranza". Un tema éste que considera importante y urgente "debatir y solucionar", para permitir a los melómanos disfrutar de la ROSS "en una fechas más coherentes y más cómodas". "El calendario de la orquesta se debe decidir en aras del interés del público sevillano y no sólo en función del interés de una persona que tome esa decisión porque esta formación trabaja y lo hace para el pueblo, y no a merced mía o de una sola persona que decida cuándo actúa", incidió.

Con todo, Axelrod subrayó que las fechas "son sólo una parte de la cuestión", pues "está en juego el establecimiento de un nuevo marco de colaboración institucional entre la ROSS y el Maestranza que satisfaga las necesidades de ambas partes, no de una en detrimento de la otra". Sobre este asunto, precisó que el gerente del Maestranza, Antonio Garde, ya le ha mostrado su disposición a debatir, si bien el director artístico del teatro, Pedro Halffter, aún no le habría dado cita para la reunión. "Lo importante es que ambas instituciones compartimos un objetivo común", contemporizó Axelrod, que agregó que ya han "empezado a negociar" la temporada 2018-2019 y "esperemos que cuando comience la próxima temporada la negociación pueda trasladarse a un convenio, que será lo más útil".

Sobre las cifras de público y abonados que quiere obtener en el próximo curso, Axelrod declaró que "para mí es más importante la calidad que la cantidad y tenemos que ver el mejor modo de llegar a la gente y superar el bache generacional atrayendo al público joven". "Lo esencial es que una orquesta merece tener su público, y eso es en cierto modo el principio que me mueve", prosiguió el maestro, antes de añadir que su mayor obsesión es "tener un público que nos apoye, nos entienda y sea consciente del valor de la ROSS".

En cuanto a la necesidad de reponer las vacantes en la plantilla, uno de los puntos clave de la propuesta como gerente que presentó en enero pasado al consejo de administración, aseguró que existe un plan estratégico para equilibrar las distintas secciones orquestales, dentro de los medios presupuestarios de que se dispone. "Ya tenemos el calendario de las audiciones para las plazas que necesitamos cubrir", avanzó.

Axelrod no escatimó elogios al Coro de Amigos del Teatro de la Maestranza, "una pieza tan importante como las demás y que tiene que integrarse plenamente en el Teatro de la Maestranza". En este sentido, es de destacar la participación, como cuarteto solista, de varios cantantes de la formación que dirige Íñigo Sampil en el programa que hoy y mañana disfrutará el público de la ROSS: los tenores José María García Baeza y Francisco Escala, el barítono Andrés Merino y el bajo Javier Cuevas. Con ellos, Wallis Giunta, solista ahora de la Ópera de Leipzig, defenderá el último ballet cantado que Kurt Weill creó en Europa junto al dramaturgo Bertolt Brecht tras encadenar obras maestras como La ópera de tres centavos. "El idealismo litúrgico de la primera parte del concierto contrastará con el realismo de la segunda", concluyó Axelrod, que contará con Paçalin Zef Pavaci como concertino invitado.