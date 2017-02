Del calentón al bochorno

La ficha 'Cincuenta sombras más oscuras l' Drama erótico-festivo, EEUU, 2017, 114 min. Dirección:James Foley. Guion: Niall Leonard. Fotografía: Jason Schwartzman. Música: Danny Elfman. Intérpretes: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Bella Heathcote, Kim Basinger, Hugh Dancy, Eric Johnson, Max Martini, Eloise Mumford, Marcia Gay Harden. Cines: Al-Ándalus Bormujos, Arcos, Avenida, Cineápolis, Cinesa Camas, Cinesur Nervión Plaza 3D, Cinesur Plaza de Armas 3D, CineZona, Los Alcores, Metromar.

No sabemos bien a qué llaman "oscuro" en esta segunda y absolutamente prescindible entrega de las tristemente famosas 50 sombras de Grey, a no ser que el trauma de nuestro fornido y rico protagonista, visualizado en flash-backs de violencia doméstica y maltrato infantil, pueda considerarse determinante para darle más empaque dramático a lo que no deja ser un cándido, empalagoso y cansino catálogo de fantasías sexuales para públicos sin fantasía o, en su defecto, que no hayan visto un minuto de porno en su vida.

El problema sigue siendo el mismo: hay que rellenar, y mucho, entre escenita y escenita de cama, cuero y atadura, lo que implica un estiramiento ad nauseam de la trama (sic) y la colocación precisa de una retahíla de frases para la galería que nos hemos tomado la molestia de anotar para vergüenza propia y ajena: "No quiero que otro te coma con los ojos / La nuestra es una relación vainilla / Pinchas un poco, me gusta / Quiere lo que es mío / ¿No decías que querías ir despacio? / Voy demasiado vestida / ¿Qué quieres, Anastasia? Te quiero a ti entero / No pares / Son 24.000 dólares, gano esa cifra cada 15 minutos / ¿Solías traer aquí a tus sumisas? / Quiero que te corras, Annie, córrete para mí / Él necesita una sumisa en la vida, no sólo en el dormitorio / Así que, ¿es aquí donde has aprendido a hacer esos nudos? / Para correr, primero hay que aprender a andar... a mí me gusta correr / No quiero presumir, pero soy muy bueno como profesor / Yo puedo hacer que te corras como nadie más lo ha hecho / Soy sádico, me excita castigar a mujeres que se parecen a ti y a mi madre / Quiero pasar cada segundo del resto de mi vida contigo / Sé mía, comparte tu vida conmigo, cásate conmigo". Para que luego digan que nuestro trabajo no es duro.