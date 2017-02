Una cantaora en su tierra

La ficha 'Pureza' Cante:Rosario la Tremendita. Cante y palmas: El Tremendo hijo. Guitarra: José Acedo. Percusión: Paco González. Palmas y baile: El Oruco. Lugar: Sala Cajasol. Fecha: Jueves 23 de febrero. Aforo: Casi lleno.

La Tremendita se vino a la tierra con la soleá de Triana, con los sones del Arenero y compañía. Fue el momento de más emoción de la noche ya que la cantaora perfiló unas melodías que están en su ADN. Se recreó en los melismas, se gustó, melosa y reticente. José Acedo también metió el pulgar y recordó a los tocaores a cuerda pelá del barrio.

No obstante, el sello de esta cantaora es la fantasía, la creación o la recreación. Por eso la caña y el polo los hizo con ese impulso rítmico o le dio la vuelta al esquema tradicional de la malagueña. Por eso se busca a un tocaor del barrio pero fantasioso, esponjoso, con mucho aire en su toque. Volvió a acordarse de Triana con los tangos de Pastora y del Titi, explosión soniquetera. Y en el bis por bulerías de su abuela Enriqueta la Pescaera, engarzando un par de divertidos cuplés carnavalescos para el baile rotundo de El Oruco. Evocó a la Niña de Antequera en una creación que aunó milonga con cartagenera de Chacón y fandango. Un cante que fue una delicia aunque nos escamoteara el regodearnos en los estilos de levante, que La Tremendita hace con un gusto enorme, ya que lo dijo a ritmo. Y eso siempre le resta eficacia a los estilos chaconianos que requieren contemplación, temple, silencio, para que se disparen esos medios tonos prodigiosos. En la zambra, que hizo a dúo con el Tremendo hijo, combinó la afabilidad de Pepe Pinto con la contundencia de Manolo Caracol. El Tremendo hijo se marcó una seguiriya visceral, cruda, que le tocó la propio Tremendita a la guitarra. De la puesta en escena no me pregunten porque desde el lugar que me asignó la organización no veía el escenario.