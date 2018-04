"Si le cantásemos a Puigdemont acabaría gritando '¡Viva España!"

"La idea es que parezca que estamos todos en el salón de mi casa, en una reunión familiar, entre amigos, y aunque el escenario del Cartuja Center sea más grande que el campo del Betis tenemos que hacer que parezca lleno", dice Arturo Pareja Obregón sobre el concierto que ofrecerá la noche del jueves en el citado teatro de la isla de la Cartuja. Rodeado en efecto de viejos compadres -José Manuel Soto, Los del Río, Siempre Así, Pepe el Marismeño, Cristina Hoyos, Pepe de Lucía, Rafa Serna, Maile Navarro, Los Morancos...-, el pianista y cantautor sevillano presentará en directo en esta actuación el disco que acaba de lanzar, un homenaje a su padre, Manuel Pareja Obregón (Sevilla, 1933-1995), que lleva por título Como tú me enseñaste. "Quiero darle a la sevillana ese punto que yo escuchaba de pequeño a mi padre tocar en casa, con piano, percusión y violín, algo fuera de lo común, otra manera de hacerla, y a lo que yo quiero darle además un toque más jazzístico, más moderno", explicó ayer el músico en la taberna Quitapesares, donde presentó el concierto arropado por José Manuel Soto.

"Sevilla no se entiende sin las sevillanas, y las sevillanas no se entienden sin Manuel Pareja Obregón. Al principio las sevillanas eran muy rápidas, para bailar y nada más, y él le metió el piano, templó, metió letras bellísimas y hoy sus composiciones se siguen cantando con veneración, para empezar por mí mismo, porque de su legado hemos mamado todos", dijo Soto, que coincidió con Pareja Obregón -hijo, esta vez- en que lo fundamental en la noche del jueves será preservar ese "espíritu de amistad y compañerismo" que presidió la grabación del disco. No faltarán, adelantaron los dos, emblemáticas piezas del homenajeado como Cuando paso por el puente, La historia de una amapola, Sevilla tiene una cosa, Si tú me dejas me muero o Qué guapa está Sevilla. "Y para cerrar el concierto", terció el pianista, "la Salve rociera en plan un poquito We are the world, para que cante todo el mundo".

"Pero seguramente vamos a improvisar mucho también, porque se trata de pasarlo bien", dijo Pareja Obregón, que, más allá de esta presentación de Como tú me enseñaste en la ciudad donde nació hace 53 años, no tiene muchos más planes cerrados en torno al disco. ¿Otras ciudades, alguna pequeña gira tal vez? "Bueno, me encantaría ir a Bruselas, por ejemplo", bromeó, si bien con un ligero desfase, toda vez que el ex president más ubicuo y resbaladizo que se recuerda anda ya, como es demasiado bien sabido, por latitudes alemanas. "Porque así le podría cantar a Puigdemont. Me encantaría eso. Seguro que al final el hombre acabaría emocionado, porque estas sevillanas no se pueden aguantar de bonitas que son". "Claro, claro", remató Soto entre risotadas, "y terminaría diciendo ¡Viva España!, hombre ya".