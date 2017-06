Las científicas también aman

La ficha ** 'Marie Curie'. Drama, Polonia-Alemania-Francia, 2016, 95 min. Dirección: Marie Noëlle. Intérpretes: Karolina Gruszka, Arieh Worthalter, Charles Berling, Izabela Kuna, Malik Zidi, André Wilms, Samuel Finzi.

Tras codirigir con su marido, el fallecido realizador Peter Sehr, una historia de amor ambientada en la guerra civil española, con canto al anarquismo incluido, y una modesta revisión de la figura de Luis II de Baviera, la realizadora franco-alemana Marie Noëlle inicia su camino en solitario continuando esta senda histórico-biográfica tomándole las medidas a Marie Curie. El problema es que los trajes que corta a sus personajes -tanto en las películas codirigidas con su marido como en esta primera realización en solitario- nunca les quedan bien. Dado que las ambiciones estilísticas de la directora no se ven correspondidas por sus flojos y caprichosos resultados, los trajes/películas siempre les quedan chicos. Lo más difícil del género biográfico, cuando se trata de grandes personajes positivos, es que se les haga justicia sin incurrir en la hagiografía. Noëlle no lo logra en el caso de Marie Curie, pese a la muy buena interpretación de la polaca Karolina Gruszka -conocida sobre todo por Inland Empire de David Lynch -, a la que convierte en una heroína de la emancipación femenina (lo que realmente fue) agredida por un entorno patriarcal y machista hasta extremos aberrantes que no respetaron su vida privada, incurriendo en el linchamiento mediático y rozando el físico con motivo de su relación con el científico Paul Langevin (lo que realmente sucedió) con un estilo tan pretenciosa y relamidamente artístico y moderno que los hechos reales que realmente sucedieron parecen no serlo.

Paradójicamente en su interés por mostrarla como luchadora en todos los frentes contra el machismo, la realizadora da más importancia a la vida personal de Marie Curie y a su relación con Langevin que a su trayectoria científica, lo que acaba alineándola, aunque sea en versión hagiográfica feminista, con la prensa sensacionalista de la época y acercándola al melodrama cursi tipo "las científicas también aman".