El cine, de cerca

El director sevillano Manuel Muñoz Rivas presentará en el XIV Festival de Cine Europeo de Sevilla (SEFF) su ópera prima, El mar nos mira de lejos, una obra de no ficción que tuvo su estreno mundial en la sección Forum de la pasada Berlinale y que se verá en España por primera vez en Sevilla, donde compite dentro de la Sección Oficial. Muñoz Rivas se estrena como director tras firmar el montaje de Arraianos de Eloy Enciso o Dead Slow Ahead de Mauro Herce.

En el primer avance de su programación, el SEFF, que se celebrará del 3 al 11 de noviembre, anunció otros títulos que pasarán por el certamen. En el comunicado del festival se define como "una propuesta novedosa y una película que rompe esquemas" la que inaugurará con su estreno absoluto la sección Las Nuevas Olas, Algo muy gordo, proyecto cinematográfico que han desarrollado Carlo Padial (autor del éxito editorial Dinero gratis y director de Mi loco Erasmus o Taller Capuchoc) como director y el popular Berto Romero como guionista y actor. Ambos se unen a un casting que completan Carlos Areces, Carolina Bang, Miguel Noguera y Didac Alcaraz en una comedia "deconstruida que se apoya en el posthumor para huir del discurso convencional".

Claire Denis, Teresa Villaverde y Laurent Cantet están entre los directores anunciados

Además, en Las Nuevas Olas se proyectará también Niñato, del debutante Adrián Orr, que tras su corto documental Buenos días resistencia retoma aquellos personajes para componer este largo en torno a las responsabilidades de la paternidad. Orr rompe los límites entre ficción y no ficción en este filme que se alzó con el Premio del Jurado en la Sección Nuevas Miradas del Festival Visions du Reel, y con el Premio a la Mejor Película en el Bafici de Buenos Aires.

Entre otros detalles, el SEFF también adelantó la importante presencia que tendrá el cine francés, con nombres como Claire Denis, Laurent Cantet o Serge Bozon. En la Sección Oficial a concurso Claire Denis rompe con la gravedad de su cine para presentar Un sol interior (Un Beau Soleil Interieur), aplaudida en la Quincena de Realizadores de Cannes y en la que una luminosa Juliette Binoche lidera una suerte de comedia anti-romántica.

Laurent Cantet, ganador de la Palma de Oro con La clase, estará en la Sección Ofical del SEFF con El taller literario (L'Atelier). Protagonizada por Marina Foïs, la película cuenta la intensa relación de una escritora con los alumnos de su taller literario, siete jóvenes que, de alguna forma, representan y sintetizan la diversidad étnica y religiosa de la Francia actual.

Por su parte, Serge Bozon revisa en la irreverente Mrs Hyde(Madame Hyde) el clásico de la literatura fantástica creado por Robert Louis Stevenson. En esta comedia que llega a Las Nuevas Olas, Bozon emplea a Isabelle Huppert, una de sus actrices fetiche, para encarnar a una profesora que en el enfrentamiento con sus alumnos hace brotar su fuego interior, un personaje por el que la siempre solvente Huppert se llevó el premio a la mejor actriz en Locarno.

Asimismo, la alemana Valeska Grisebach estrenará en Sevilla, tras su paso por Cannes, Western, una reflexión sobre la masculinidad; y el debutante Pedro Pinho (A fábrica de nada) y la veterana Teresa Villaverde (Colo) representarán en el SEFF a la cinematografía portuguesa.

El avance facilitado ayer por el festival también anuncia en la sección de no ficción If I Think of Germany at Night, del alemán Romuald Karmakar, un documental sobre la escena de la música electrónica, y Mr Gay Syria, de la turca Ayse Toprak, que analiza las dificultades de ser refugiado y musulmán en un país europeo y ser gay en la sociedad islámica actual.