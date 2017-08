El cine europeo cierra filas

La European Film Academy (EFA) anunciaba el pasado martes la lista larga con las 51 películas que podrán aspirar al título de mejor filme europeo del año en la 30 edición de sus premios, que se entregarán en Berlín el próximo 9 de diciembre. De esta primera preselección saldrán las candidatas finales a mejor película, director, actor, actriz y guionista que se darán a conocer, como viene siendo costumbre, durante el Festival de Cine Europeo de Sevilla (3-11 noviembre), y por cuyas pantallas pasarán una buena parte de ellas. Como novedad en los últimos años, la EFA ha delegado en un jurado formado por siete personalidades y especialistas la selección y el fallo del resto de categorías: fotografía, montaje, diseño de producción, música, peluquería y vestuario y diseño de sonido.

Tres películas españolas han pasado el primer corte de la EFA, donde hay representación de 31 países europeos y conviven títulos del final de la temporada pasada con otros que han llegado hasta Cannes 2017: Un monstruo viene a verme, de J. Bayona, que prosigue su recorrido de éxitos y premios a golpe de promoción; Tarde para la ira, de Raúl Arévalo, la vencedora en los pasados premios Goya; y Verano 1993, de Carla Simón, la cinta catalana que ha conquistado a la crítica y a una parte importante del público en este último tramo de la temporada.

A excepción de la cinta de Bayona, sobre cuya identidad cultural "europea" habría mucho que discutir, las de Arévalo y Simón cuentan de salida con una buena repercusión en festivales importantes (Venecia y Berlín), además del beneplácito de la crítica y el haberse estrenado o estar a punto de hacerlo en las principales capitales europeas.

Las cinematografías francesa, británica, italiana y alemana siguen liderando el número de candidaturas por país en lógica proporción con su nivel de producción anual. Así, del país galo concurren 120 Battements per minute, de Robin Campillo, premiada en Cannes, Un beau soleil interieur, de Claire Denis, Frantz, de François Ozon y Happy End, del austriaco Michael Haneke. Del Reino Unido tenemos The Party, de Sally Potter, The killing of a sacred deer, del griego Yorgos Lanthimos y Lady Macbeth, de William Oldroyd; de Italia Indivisivili, de Edoardo de Angelis, Fortunata, de Sergio Castellitto, y A Ciambra, de Jonas Campignano; mientras que de Alemania, ganadora en 2016 gracias a Maren Ade y Toni Erdmann, concurren la aclamada Western, de Valeska Grisebach, In times of fading light, de Matti Geschonneck, y Return to Montauk, del veterano Volver Schlöndorff.

La lista incluye también algunos de los grandes títulos europeos de la temporada: El otro lado de la esperanza, del maestro finlandés Aki Kaurismäki, la cinta sueca que se hizo con la Palma de Oro The Square, de Ruben Östlund, la portuguesa A fábrica de nada, de Pedro Pinho, avalada por las mejores críticas en el cuadro general de Cannes y una de nuestras favoritas, las rusas Paradise y Loveless, de Andrey Konchalovski y Andrey Zvyagintsev respectivamente, la excelente Stefan Zweig, adiós a Europa, de la austriaca Maria Schrader, la húngara On body and soul, de Ildikó Enyedi, Oso de Oro en Berlín, la islandesa Heartstone, de Guðmundur Arnar Guðmundsson, la lituana Frost, de Sharunas Bartas, la ucraniana A gentle creature, de Sergei Loznitsa, la búlgara Godless, de Ralitza Petrova, premiada en Locarno, la polaca After Image, cinta póstuma del gran Andrzej Wajda, o la rumana Ana, mon amour, de Calin Peter Netzer, ambas en la actual cartelera española.