Un combate entre corazones maltrechos

Como tantas otras obras célebres, Blackbird (mirlo en inglés) nació gracias a un encargo. En este caso del Festival de Edimburgo al autor escocés David Harrower (1966). El texto, puesto en escena por Peter Stein, se estrenó en dicho festival en 2005 y un par de años más tarde, entre otros, se alzaba con el premio Laurece Olivier a la Mejor Obra Nueva.

En la estela de autores como el estadounidense David Mamet, cuya poética parte siempre de situaciones reales y de un lenguaje absolutamente cotidiano, Harrower construye en la obra una conversación que es casi un combate entre un hombre y una mujer que se encuentran, en una fábrica abandonada en la periferia de una ciudad, 15 años después de que sucediera algo terrible. Algo que los unió para siempre y que cambió por completo sus vidas. Él era un hombre adulto y, después de aquello, tras pasar seis largos años en la cárcel, cambió de nombre, de ciudad, de trabajo... Ella sólo tenía 12 años y ahora, con 27, sus heridas siguen abiertas.

El autor habla de cómo una persona puede ser víctima y verdugo al mismo tiempo

Amor, culpabilidad, soledad, fragilidad... y dolor, mucho dolor. Un dolor que cada uno gestiona de una forma diferente y muy pocos logran superar.

No es la primera vez que esta obra, valiente y actual, se presenta en territorio español; el director catalán Lluís Pasqual la dirigió en el Teatro Lliure de Barcelona en 2013, con Bea Segura y Jordi Bosh como protagonistas de la función. Pero el montaje que se podrá ver mañana y el sábado (en ambos casos a las 21:00) en el Teatro Central es la primera versión en español que llega a nuestros escenarios, y será defendida por el actor José Luis Torrijo (como Ray) y por una actriz, Irene Escolar, cuya juventud choca con la imponente trayectoria que tiene ya a sus espaldas.

Fue ella la que apostó por esta obra, según afirma en una conversación mantenida con este periódico: "Leí el texto hace mucho tiempo, antes de que lo montara Lluís Pasqual; me fascinó y compré los derechos para representarla en español. Estaba convencida de que la montaría cuando tuviera edad para hacerlo, tal y como ha sucedido, de modo que puedo decir que ha sido un empeño personal mío, aunque me han apoyado muchísimo para llevarla a la escena"

Blackbird, en versión castellana de José Manuel Mora, se estrenó en Madrid en abril del pasado año en el Festival de Otoño a Primavera, con la complicidad del Pavón Teatro Kamikaze, y volverá pronto a la capital española tras haber girado por algunos teatros españoles aunque, según Escolar, "no por todos los que debería, ya que muchos programadores, sorprendentemente, no se atreven a programarla". "Imagino -dice la actriz- que resulta una función incómoda, una obra que hace reflexionar al público. Blackbird toca un tema muy actual, es cierto, pero no habla de generalidades sino que te da la oportunidad de escuchar a las dos personas implicadas, heridas cada una a su manera. Tiene mil matices que, si estás dispuesto a escuchar, te ponen difícil ponerte del lado de uno o de otro personaje".

David Harrower se basó en una noticia: la condena por pedofilia de un ex marine americano que mantuvo una relación con una niña de 12 años. Pero la actriz -explica- no ha partido de ningún caso concreto para afrontar el personaje de Una: "Yo quería analizar el comportamiento de aquellos que han sufrido algún tipo de trauma psicológico. De hecho, conté con la ayuda de un psicólogo, que me dio algunas claves sobre todo para no caricaturizar al personaje, y luego, por supuesto, con la de la directora de la obra, Carlota Ferrer, una buena amiga además de una profesional con un mundo poético que admiro. En cualquier caso, toda la información, los mil matices que hablan de la personalidad y de las dudas de Una están en el mismo texto".

Además de sus éxitos cinematográficos, Irene Escolar ha se ha enfrentado ya a grandes personajes femeninos de la mano de directores como Àlex Rigola, Andrés Lima, Miguel del Arco o Mario Gas, muchos de los cuales se han podido ver en los escenarios de esta ciudad. De hecho, hace muy poco que pasó por el Teatro Central -el pasado día 6 de este mismo mes- con otra gran apuesta, Mammón, de Nao Albet y Marcel Borràs. Mañana estará acompañada por un gran actor como es José Luis Torrijo, un hombre de apariencia corriente que se ha arrojado de cabeza y sin miedo a esta aventura en la que quizá le toque a él la peor parte, aunque, como ha recalcado en varias ocasiones la directora de escena, el texto de Harrower habla de cómo una misma persona puede ser al mismo tiempo víctima y verdugo. Y es que si algo ha caracterizado a las relaciones humanas en todas las épocas ha sido su fragilidad y su vulnerabilidad.

La intención del autor es, pues, desmontar los prejuicios morales con que los espectadores entran en el teatro. Y esa, según sus protagonistas, es la grandeza del texto: la empatía que provocan en el público estas dos vidas prácticamente destrozadas. Para ellos, basta sentarse en la butaca, escuchar e intentar comprender en lugar de juzgar. Y desde luego, disfrutar de su estupendo y arriesgado trabajo actoral.