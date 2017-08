El mundo conmemora a Elvis Presley en el 40 aniversario de su muerte

Pese a que transcurren las décadas, el mito de Elvis Presley se resiste a desaparecer y miles de personas se reúnen durante estos días en Memphis, la ciudad en la que el rey del rock forjó su leyenda, para revivir su inolvidable figura en el 40 aniversario de su muerte.

En esta ciudad de Tennessee, en la que el artista (Tupelo, 1935) instaló su mansión Graceland, se celebra cada año La Semana de Elvis, una enorme fiesta que congrega a sus fans en torno al 16 de agosto, el día en el que falleció en 1977. Caracterizados con tupé y extravagantes trajes, los visitantes disfrutan de un programa que incluye desde bailes y conciertos a subastas de objetos del artista, pasando por el imperdible concurso de imitadores. También hay actos más peculiares, como un debate con compositores que escribieron temas para él, recitales de su época góspel y hasta una carrera benéfica de cinco kilómetros.

No obstante, el punto central de La Semana de Elvis fue la vigilia que tuvo lugar en Graceland, en la que sus seguidores se reunieron para pasar la noche, entre velas y recuerdos, hasta ver amanecer el 16 de agosto.

Pocos artistas transformaron de arriba a abajo la cultura popular como lo hizo Elvis con su excitante aparición en los años 50 y con una trayectoria que incluye éxitos como Suspicious Minds, Jailhouse Rock o Can't Help Falling in Love. Uniendo enseñanzas del country y el rhythm and blues hasta moldear el palpitante y visceral sonido del rockabilly, Elvis enamoró a los jóvenes y aterró a los adultos a base de sexualidad, miradas románticas, irresistibles bailes y la osadía de quien ha nacido para arrasar sobre el escenario.