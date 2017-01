Tengan cuidado ahí fuera

La grieta, entre animales salvajesHHHHH

Remiendo teatro. Dramaturgos: Gracia Morales, Juan Alberto Salvatierra. Director: Julio Fraga. Escenografía: Miguel Ángel Butler, Felix Martín. Música y espacio sonoro: Paloma Peñarrubia. Intérpretes: Piñaki Gómez, Antonio Leiva, Larisa Ramos. Fecha: Viernes 27 de enero. Lugar: Teatro Central. Aforo: Media entrada.

De los problemas que acorralan La grieta el principal parece provenir de su naturaleza audiovisual: donde no existe el off -la sugerencia, el paulatino desvelamiento-, donde no funcionan los fundidos al negro, ni los flashbacks, ni otras virtualidades narrativas hijas de una imaginación de mando a distancia, hay que pensar de otra manera. Los responsables de La grieta, sin embargo, creen posible este puente entre medios y artes, y el optimisto transversal tiene como principal víctima a un trío de actores que debe responder desde el directo del teatro a esta gimnasia de interrupciones y rápidos vaivenes emocionales del que ningún intérprete puede salir indemne.

Hay un aspecto indudablemente canalla en este rizoma del que nacen las variantes tragicómicas que ahogan a un trío de urbanitas en escapada rural, y tampoco es descartable que alguien disfrute de ir al teatro a ver un capítulo de teleserie desquiciada. La incomodidad transgresora que estas actitudes podrían desarrollar en un escenario cae en saco roto cuando se terminan reclamando las soluciones de toda la vida -confesiones a media voz en el eclipse de la escena- para pasar por las metáforas de siempre, deletreadas con cansina pedagogía. Al final la montaña rusa se detiene y nos embarga la sensación de que tanto movimiento ha servido para demasiado poco, para contar certezas con los dedos de la mano.