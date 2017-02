Cómo dejar (o no) de ser idiotas

"¿hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar nuestra dignidad para mantener o mejorar nuestra situación económica?". La pregunta es de las que, en según qué casos, y también según el grado de familiaridad que exista entre cada uno y su propia conciencia, puede llegar a parecerse a un dolor de muelas. En torno a ella gira Idiota, la obra que presenta este fin de semana en el Teatro Central Israel Elejalde, actor de enjundia aquí sin embargo únicamente en labores de dirección. Pero que no se asuste nadie, aclara: en la función no se busca tratar con colmillo retorcido a nadie. Bueno, sí, al pobre hombre al que da vida Gonzalo de Castro, a él mucho, enfrentado al perverso juego al que lo arrastra la sádica doctora a la que da vida Elisabet Gelabert.

"Es teatro popular, de amplio espectro, de fácil asimilación para todo tipo de públicos", dice Israel Elejalde sobre este texto del joven y prolífico dramaturgo Jordi Casanovas; "pero esconde cargas de profundidad. La historia que propone parece incluso intrascendente al principio, la típica obra que te hace reír y ya está, hasta que poco a poco va envenenándose y llenándose de mala leche". A saber: un tipo dueño de un karaoke y de una casa que el banco está a punto de quedarse por sus apreturas económicas, se presenta voluntariamente a unas pruebas psicológicas excelentemente remuneradas que forman parte de un difuso experimento organizado por una no menos difusa organización. Obviamente, el hombre, graciosete, enteradillo, simplón, lo que ahora llamaríamos un cuñado de manual, comprenderá pronto, a fuerza de padecimientos, que nada puede ser así de fácil, mucho menos aún en el actual contexto de crisis permanente y depredación de los unos por parte de los otros.

Todo son risas hasta que cualquier espectador ve que puede reconocerse en mi personaje..."

"¿Quién no ha tenido alguna vez la sensación terrible de que uno ni siquiera puede tomar sus propias decisiones?", apunta Elejalde, y esta nueva pregunta, aparejada de un nuevo dolor, de muelas o del alma, apunta directamente al meollo de Idiota, que empieza abiertamente como comedia -"en la primera hora, cuando estamos conociendo al personaje, hay carcajadas", dice- pero vira bruscamente hacia el thriller psicológico. Dada la naturaleza del texto, con esos cambios de registro, y por ser ésta la segunda vez que el intérprete dirige un montaje (tras el de La voz humana de Cocteau en 2016), Elejalde necesitaba "actores de confianza", con los que pudiera sentirse "seguro", y ese papel lo desempeñaron sus primeras opciones, De Castro y Gelabert. "Sí, claro, al principio todo son risas, porque nadie quiere ser como ese hombre y, sobre todo, nadie siente que pueda ser ese hombre. Pero al final resulta que cualquiera puede reconocerse en él, y ese es el segundo caldo que el texto le saca a la gallina, por decirlo así. Eso lo que, con ironía, incomoda y congela un poco esa risa. La obra pone un espejo frente al público, nos interpela a todos: ¿la vida que nos cuentan es la vida que estamos viviendo?", tercia Gonzalo de Castro.

Idiota transcurre en un espacio extraño, inquietante, uno que "nada más verlo", apunta de nuevo el actor, "ya sabes que ahí nada bueno va a pasar". La escenografía juega de este modo un papel fundamental en la atmósfera de la obra, "cinematográfica" para De Castro, aunque Elejalde prefiere señalar otros referentes: "Crecí leyendo cómics, sobre todo de los 80 y los 90, y admiro mucho a gente como Alan Moore y Frank Miller. Por eso quise que el escenario tuviera algo de esa estética de cómic, como si fuera un búnker diseñado por Le Corbusier o Van der Rohe. Eso ayudaba a darle a la obra, que habla de nuestra realidad inequívocamente, un toque distópico, lo cual me interesaba porque no me gusta ser categórico y de ese modo la escenografía aleja un poco al espectador de lo que está pasando. Y así, en vez de afirmar: esto está pasando hoy, preguntamos: ¿está pasando esto hoy, podría pasar mañana?".

Otra pregunta servida por Elejalde: "¿Quién no se ha sentido idiota esperando para hacer una gestión en el banco, o cuando el banco te dice que en las condiciones de la hipoteca había una cláusula que tú no viste y entonces, oh, vaya...?". El modelo de Idiota -cómico y desdichado- que tuvo en mente mientras preparaba la obra fue el Peter Sellers de El guateque. Un tipo superado por las circunstancias, en un terreno que no controla, con códigos que tal vez se le han estado ocultando premeditadamente, por lo que, ya que la base está viciada desde el inicio inicio, toma "una serie de decisiones que lo acaban conviertiendo en idiota". ¿Entonces la crisis no es una oportunidad, como dicta la neolengua de estos tiempos, ni la necesidad agudiza el ingenio? "No. No hay absolutamente nada bueno detrás de la crisis", se rebela Elejalde. Esto tendría que haberlo sabido ese pobre hombre antes de meterse en el búnker...