Una serie de 42 discos recuerda a Callas en el 40 aniversario de su muerte

El próximo 16 de septiembre se cumplirán 40 años de la muerte de la soprano más conocida del mundo, Maria Callas, una diva que dejó para la historia conmovedoras interpretaciones que ahora Warner Classic recupera en Maria Callas Live, un set de 42 discos con veinte óperas remasterizadas.

En estas grabaciones, la voz de Callas puede ser escuchada "con una autenticidad sin precedentes y una sobrecogedora presencia", a pesar de las imperfecciones de las grabaciones antiguas en vivo y de las correcciones llevadas a cabo en la remasterización, explica la discográfica en una nota.

El lanzamiento, que saldrá en septiembre, incluye 20 óperas remasterizadas

La colección contiene las interpretaciones más significativas de la artista por los teatros de ópera y auditorios más importantes del mundo, como Nabucco, Armida, Macbeth y Alceste, cuatro de las 12 obras que Maria Callas (Nueva York, 1923) nunca grabó en estudio. I vespri siciliani, Parsifal, Anna Bolena y Andrea Chénier son otras óperas que recoge esta edición, además de cinco recitales con dos escenificaciones diferentes del Acto II de Tosca.

Otras actuaciones que contribuyeron a la consolidación de la soprano como icono de la ópera del siglo XX fueron Aida, de Verdi, en Ciudad de México, La Traviata, dirigida por Franco Ghione en 1958 en Lisboa, o la Norma de Bellini, en Londres, trabajos que se han incorporado también a la colección. La caja de CD incluye también cintas recientemente descubiertas por Tom Wolf, director de la película Callas in her own words, en los archivos del coleccionista italiano Oscar Costellacci.

Maria Callas llevó a cabo su formación vocal en Atenas y fue en 1947 el momento en el que inició su carrera artística con la interpretación del rol principal de La Gioconda de Ponchielli en Italia. En 1965, cuando tenía 42 años, realizó sus últimas óperas escenificadas, y en septiembre de 1977 la cantante falleció, sola, en su apartamento de París.