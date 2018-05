Una fantástica terapia llamada danza

Pensamiento compulsivo, conducta adictiva, incapacidad de huir de las ideas obsesivas, sentimiento de culpa, necesidad de revivir una y otra vez un dolor pasado sin permitirse olvidarlo…

Por desgracia, son conductas bastante extendidas en el violento mundo actual. Los especialistas lo llaman "desorden de estrés postraumático" y los artistas canadienses Crystal Pite y Jonathon Young, autores de este impactante trabajo, lo han llamado Betroffenheit, un término alemán misterioso, casi imposible de pronunciar y, al menos para los hispanohablantes, desprovisto de cualquier carga emocional.

Y es que el shock, el trauma fue el origen del aplaudido espectáculo que se verá esta noche en el sevillano Teatro Central y que ha unido por primera vez a dos renombradas compañías canadienses: la Electric Company Theatre, fundada como colectivo teatral en 1996, y la Kidd Pivot, creada en Vancouver en 2002 por la bailarina y coreógrafa Crystal Pite quien, además de haber bailado en formaciones tan relevantes como el Ballet de Frankfurt bajo la dirección de William Forsythe, ha firmado y sigue firmando coreografías para el Nederlands Dans Theater, el Cullberg Ballet, el Ballet Nacional de Canadá y otras compañías de primer nivel. Pite, auténtica niña prodigio de la danza canadiense, ha obtenido numerosos premios y, entre otras cosas, en 2013 fue nombrada Artista Asociada del Sadler's Wells de Londres, considerado como uno de los grandes templos europeos de la danza.

"Es la primera vez que nuestras dos compañías se unen en un espectáculo. Crystal había realizado coreografías para un par de trabajos de mi compañía, que siempre ha estado muy interesada en el movimiento y en la imagen, además de en los textos, pero hasta ahora no habíamos firmado nada juntos. Yo llevaba mucho tiempo escribiendo sobre el tema sin encontrar la manera de contar lo que quería y ella buscaba un punto de partida para su próximo espectáculo así que, cuando nos reunimos, nos bastó una hora para ponernos de acuerdo", decía ayer el actor de la Electric Company Theatre en la presentación de su trabajo.

Betroffenheit, en donde el teatro y la danza se unen con una rara y orgánica perfección, está interpretada por con cinco bailarines de la Kidd Pivot y por Jonathon Young quien, además, firma todos los textos (que aquí serán sobretitulados en español) y codirige el espectáculo. En realidad, fue este actor, tan versátil que ha logrado integrarse con toda legitimidad en el grupo de bailarines, el que sufrió hace unos años (en 2009) un horrible trauma al perder en un incendio a su hija adolescente y a dos primos de ésta.

Sin embargo, Young insiste en que Betroffenheit no es ningún drama sino un espectáculo lleno de imaginación, con unos poderosos efectos visuales y con danza de muchos géneros, incluido el de las variedades, que es una de las grandes terapias del gran público en los momentos de crisis. "Tras el accidente y el duelo, viví un proceso muy largo en el yo escribía y escribía sin cesar para sacar fuera lo que me estaba pasando; quería hacer una obra de teatro pero las palabras no me bastaban, y tampoco quería hacer una pieza autobiográfica. Betroffenheit no gira en torno a mi experiencia sino que habla de los traumas en general; de los procesos de adicción y de recuperación. Y hay muchísima danza. Los bailarines de Kidd Pivot son unos improvisadores estupendos y tomaron mis textos como si fuera una música que ellos traducían inmediatamente en movimiento, convirtiendo la historia en algo muy fresco y muy loco", sigue explicando el canadiense.

La pieza fue estrenada en el verano de 2015 con ocasión de los Juegos Panamericanos de Toronto y, en abril del pasado año, fue literalmente aclamada en su visita al Mercat de les Flors de Barcelona.

Sevilla (esta noche y mañana, a las 21:00) será la única etapa española de su gira actual.